Samsung, Yeni Bir ‘Galaxy Unpacked’ Etkinliği Duyurdu!

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, geçtiğimiz haftalarda 2022 yılının ilk Galaxy Unpacked etkinliğini sanal dünya Metaverse’de yaptı. Samsung düzenlediği bu etkinlikte; Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra akıllı telefon modellerini kullanıcılara tanıttı. Unpacked etkinliğinde akıllı telefonların yanında Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus ve Galaxy Tab S8 Ultra ürünleri de kullanıcılarla buluştu. Son etkinliğin üzerinden henüz çok az bir zaman geçmesine rağmen şirket, 27 Şubat’ta bir Galaxy Unpacked etkinliğinin daha duyurusunu yaptı.

'Galaxy Unpacked' Etkinliğinde Ne Tanıtılacak?

Samsung’un resmi sitesinden ve Youtube kanalından canlı bir şekilde takip edilebilecek olan etkinlikte hangi cihazların olacağı veya nasıl bir etkinlik olacağı hakkında detaylı bir bilgi yok. Ancak bilindiği kadarıyla Samsung’un elinde şu anda tanıtabileceği yüksek donanımlı bir cihaz yer almıyor.

Bu yüzden şirket, 27 Şubat tarihinde gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde Galaxy A serisi temel telefonlar hakkında bilgi verebilir. Diğer yandan şirketten yeni bir sürpriz gelebilir veya ilerleyen dönemlerde geliştirilen farklı teknolojilerin tanıtımı yapılabilir.

Bunun yanında Samsung, 2022 yılının ikinci yarısında katlanabilir telefonlarını da piyasaya sürmeyi planlıyor. Belki bu tanıtımda katlanabilir telefonlar ile ilgili olarak yeni bilgiler verilebilir.

Samsung’un düzenlediği Unpacked etkinliği, Barselona’da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi ile aynı zamana denk geliyor.