Samsung Yeni Bir Telefon Ekranı Türü Üzerinde Çalışıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ürettiği birçok üründe başarılı sonuçlar elde ediyordu. Bugün ortaya çıkan haberlerde Samsung'un yeni akıllı telefon ekranı üzerinde çalıştığı dile getirildi. Halihazırda dünyanın en büyük AMOLED üreticisi konumunda olan şirket, bambaşka bir tür üzerinde çalışmalarına başladı.

2008 yılında LED ekranların daha gelişmiş sürümü olan AMOLED ile kullanıcılarının karşısına çıkan Samsung, yeni bir standart geliştirmişti. AMOLED sonrasında ar-ge faaliyetlerini katlanabilir ekranlara yönelten Samsung, Galaxy Flip modelleri ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Bu noktadan sonra Samsung'un ekran teknolojisini bir adım daha öteye taşımasının kaçınılmaz olduğu düşünülürken, bugün yeni bilgiler ortaya çıktı.

Samsung Electronics, 6 Mart tarihinde Birleşik Devletler Patent ve Tescil Ofisine yeni başvurular yaptı. Yapılan başvurular arasında Samsung PIFF başlığı altında listenen patent özellikle oldukça ilginçti. Dünya Fikri Mülkiyet Veri Tabanı içerisine de kaydedilen yeni patent aslında detaylı bilgiler içermiyordu. Buna rağmen başvurunun "yeni bir tür akıllı telefon ekranı" üzerine olduğu dile getirilmişti.

Flemenkçe yayın yapan LetsGoDigital isimli yayın mecrası ise içerden aldıkları bilgilere göre patentin yeni bir ekran türüne ait olduğundan emindi. Yakın zaman sonra çıkacak Samsung Galaxy S20 modelinde dahi kullanılması muhtemel olan yeni ekran türüne dair detaylar ise henüz elde edilemedi.

AMOLED ile ulaşılan seviyeler düşünülünce yeni ekran türünün neler içeriyor olabileceğini hayal etmek biraz olsun güç. Muhtemelen daha iyi renkler ve derinlik sunması muhtemel olan ekran türünün, dayanıklılık konusunda da çeşitli yenilikler sunması ihtimaller arasında yer alıyor.