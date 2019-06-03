Samsung Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Duyurdu! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Samsung, Macbook Pro alternatifi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Sizler için Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarlarının tüm teknik özelliklerini ve fiyatlarını derledik.

Samsung Notebook 7 Özellikleri

Tasarım açısından Macbook Pro'ya benzeyen Notebook 7, Full HD+ çözünürlüğe sahip. 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu ile gelecek olan Notebook 7, Intel'in 8. nesil işlemcisini üzerinde barındırmakta. 16 GB RAM'e sahip olan Notebook 7'nin 13 inçlik modeli 512 GB depolama alanına 15 inçlik model ise harici bir SSD yuvasına sahip.

Samsung Notebook 7 Force Özellikleri

Notebook 7 Force, 15 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile birlikte gelecek. Dizüstü bilgisayarda NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU ve 24 GB RAM desteği bulunmakta. Cihaz Notebook 7'de de olduğu gibi Intel'in 8. nesil işlemcisine sahip. Notebook 7 Force, 512 GB depolamanın yanında 1 adet HDD 1 adet de SSD desteği sunmakta.

Samsung Notebook 7 ve Notebook 7 Force Fiyatı

Notebook 7 serisi 1.000 dolar'dan başlayan fiyatlarla 26 Temmuz'da satışa sunulacak, Notebook 7 Force ise 1.499 dolar fiyatla satışa sunulacak.

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