Samsung Yeni Ekran Teknolojilerini Tanıttı: 5 Kat Genişleyen Ekran!

Samsung'un bir OLED panelin ekranın herhangi bir yerinden parmak izi taramasına olanak tanıyacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu, Samsung Display'in bugün başlayan ve 25 Mayıs'a kadar Los Angeles Kongre Merkezi'nde devam edecek olan SID (Society for Information Display) Display Week 2023'te açıkladığı projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Sensörlü OLED Ekran, panelin içine yerleştirilmiş ışık algılayıcı bir organik fotodiyot (OPD) kullanarak parmak izlerini tanıyor. Şu anda panele iliştirilmiş ayrı bir sensör kullanılıyor ancak kullanıcının belirli bir alana basması gerekiyor.

Sağlık Seviyelerini Ölçmek Artık Çok Daha Tutarlı

Sensörlü OLED Ekran, iki parmağın ekrana dokunmasıyla kullanıcının kalp atış hızını, kan basıncını ve stres seviyesini de izleyebiliyor. Samsung, "OLED ışığının parmak içindeki kan damarlarının kasılması ve gevşemesine bağlı olarak farklı şekilde yansıdığını ve panele geri döndüğünde OPD'nin bunu tanıyarak sağlık bilgisine dönüştürdüğünü" açıklıyor. Samsung, biyometrik bilgileri ve parmak izlerini aynı anda algılayabilen bir OLED paneli geliştiren ilk şirket konumunda.

"Bir kişinin kan basıncını doğru bir şekilde ölçmek için her iki kolun kan basıncını ölçmek gerekiyor. Sensör OLED ekran her iki elin parmaklarını aynı anda algılayarak mevcut giyilebilir cihazlardan daha doğru sağlık bilgileri sağlayabiliyor."

Beş Kattan Fazla Artış Sağlayan Ekran

Samsung'un etkinlikte sergilediği bir diğer ekranın adı Rollable Flex. Bu ekran 49 mm'den 254,4 mm'ye genişleyerek beş kattan fazla bir artış sağlıyor.

Samsung'un Flex In & Out adını verdiği büyüleyici ekran, katlanabilir bir akıllı telefon için tasarlandı. Hem içe hem de dışa doğru 360 derece katlanabilen bu ekran, Galaxy Z Fold 4 gibi içe doğru kapanan katlanabilir cihazlarda ihtiyaç duyulan harici bir "kapak ekranı" ekleme zorunluluğunu ortadan kaldırabilir. Böylelikle bu tür cihazlar daha hafif ve daha ince hâle getirilebilir.

Samsung Display ayrıca katlanabilir ve kaydırılabilir teknolojileri bir araya getiren Flex Hybrid ve Slidable Flex Solo gibi yeni form faktörlerini de tanıtacak.