Samsung'un Yeni Exynos Çipini Yapay Zeka Tasarlayacak

Samsung yeni Exynos'ta yapay zekadan yardım alıyor. Güney Koreli teknoloji devi, akıllı telefonlarda yer alacak bir sonraki Exynos yonga setini tasarlamak için yapay zeka algoritmasını kullanıyor olabilir.

Akıllı telefon için yonga seti geliştirmek zaman alan bir süreç ve bu yolculuğun beraberinde getirdiği akıl almaz karmaşıklıklar süreci daha da zorlaştırıyor. Samsung'un -işleri biraz daha az stresli hale getirmek için- akıllı telefonlarda kullanılacak bir sonraki Exynos yonga setinde yapay zeka kullandığı bildiriliyor.

Önde gelen çip tasarım yazılımı şirketi Synopsys, birçok firma tarafından kullanılıyor ve akıllı telefonlar için bir sonraki Exynos'u geliştirmede Samsung'un en yakın ortağı olacak. Synopsys'in Başkanı ve eş CEO'su Aart de Geus, SoC geliştirmenin bir sonraki aşaması hakkında şunları söylüyor: "Burada gördüğünüz, yapay zeka ile gerçek bir ticari işlemci tasarımının ilk örneği."

Samsung yeni Exynos'u yapay zeka ile üretiyor

Sektör uzmanlarına göre, Synopsys'in DSO.ai aracı yarı iletken geliştirmeyi hızlandırıyor ve şirketin yapay zeka algoritmasını eğitmek için kullanabileceği yarı iletken deneyimi bulunuyor. (Samsung, yakın zamanda piyasaya sürülen amiral gemisi Galaxy Z Fold 3'ün AI tasarımlı bir yonga seti kullanıp kullanmadığını doğrulamadı, ancak kasanın altında Snapdragon 888 olduğunu düşünürsek, bunu hayır olarak kabul etmeliyiz.)

Synopsys, AI kullanmanın bir çipin performansını yüzde 15 artırdığını iddia etti ve Aart de Geus, kalifiye bireyler kullanarak birkaç ay içinde alınacak sonucun yapay zeka ile birkaç hafta içinde elde edilebileceğini belirtti: "Bir buçuk yıldan biraz daha uzun bir süre önce ilk kez, uzman ekibin birkaç ay içinde alacağı sonucu birkaç hafta içinde elde edebildik."

Koreli devin sözcüsü, Exynos yonga setlerini tasarlamak için Synopsys AI yazılımını kullandıklarını söylese de, firma bu tasarımlardan herhangi birinin seri üretime geçip geçmediğini veya Exynos 2200 gibi gelecekteki ürünlerde kullanılacağını doğrulamadı.

Analist Mike Demler, güçlü bir algoritma için yapay zeka kullanmanın pahalı olduğunu belirtiyor. Neyse ki teknoloji daha yaygın hale geldikçe ve diğer firmalar tarafından kullanıldıkça maliyetlerin düşmesi mümkün. Çünkü Exynos 2200 gibi yeni bir çip tasarımı hazırlamak, haftalarca planlamanın yanı sıra onlarca yıllık deneyim gerektiren zorlu bir iş.