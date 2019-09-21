Samsung, Yeni Galaxy Fold Reklamında Kullanıcılarını Uyarıyor

Zorlu bir sürecin ardından Samsung, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u nihayet bu ayın başlarında piyasaya sürebildi. Şirketin ilk katlanabilir telefonu Güney Kore ve bazı Avrupa pazarlarında satışa sunuldu.

Samsung şimdi de yayınladığı yeni reklam videosuyla, Galaxy Fold kullanıcılarının nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Videoda, özel hazırlanmış polimer ekran ve karmaşık menteşe mekanizması gibi temel tasarım öğelerinden bahsediliyor. Samsung, kullanıcılarına ekrana aşırı baskı uygulamamaları gerektiğini hatırlatıyor çünkü Galaxy Fold’un ekranının geleneksel telefon ekranlarından daha hassas olduğu belirtiliyor.

Bir başka önemli uyarı da metal nesnelerin telefondan uzak tutulmasıyla ilgili. Çünkü metal nesneler, telefonun katlanmasına yardımcı olan mıknatıslarla etkileşime geçerek çeşitli sorunlara yol açabilir deniliyor.

Tasarımının doğası gereği, Galaxy Fold herhangi bir IP sertifikasyonu ile gelmiyor. Yani katlanabilir telefonunuzu sıvı ve tozdan uzak tutmanız gerektiğine dikkat çekiliyor.

Video, Galaxy Fold Premier Service adlı bir hizmet hakkındaki bir hatırlatma ile sona eriyor. Bu hizmet ile, Galaxy Fold hakkındaki sorular ve problemlerle ilgili olarak kullanıcılara rehberlik edebilecek Samsung uzmanlarına doğrudan erişim sağlanıyor.