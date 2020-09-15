Samsung, Yeni ISOCELL Görüntü Sensörlerini Duyurdu

Samsung Electronics, 0.7 mikrometre (μm) piksel ürün serisi için dört yeni ISOCELL görüntü sensörünü duyurdu. 108 megapiksel ISOCELL HM2, 64 megapiksel ISOCELL GW3, 48 megapiksel ISOCELL GM5 ve 32 megapiksel ISOCELL JD1, yeni görüntü sensörleri arasında.

Samsung'dan Dört Yeni ISOCELL Görüntü Sensörü

Güney Koreli dev, yeni 0.7 μm ISOCELL teknolojisi ile ultra yüksek çözünürlüklü önerileri anaakım akıllı telefonlara genişletmeyi hedefliyor. Küçük piksel boyutu ince akıllı telefon tasarımları ile birlikte kameraların daha güçlü olmasını sağlayacak.

Şirket, en yeni görüntü sensörlerinin aynı çözünürlüğe sahip 0.8 μm sensörlerden yüzde 15’e kadar daha küçük olduğunu, kamera modülünün de yüksekliğini yüzde 10’a kadar azalttığını söylüyor. Daha küçük form faktörleri üreticilere ek özellikler ve daha modern tasarımlar için daha fazla esneklik sağlıyor. Samsung, özellikle 0.7μm için optimize edildiği belirtilen gelişmiş ISOCELL Plus ve Smart-ISO teknolojilerini kullanıyor. Şirket, ISOCELL Plus’ın alınan ışığı koruduğunu ve Smart-ISO’nun ISO’yu akıllıca ayarlayarak gelen ışığı tam olarak kullandığını ekliyor.

Samsung ISOCELL HM2

Bu, HMX ve HM1’den sonra Samsung’un üçüncü 108 megapiksel görüntü sensörü. Daha hızlı ve daha etkili faz algılama otomatik odaklama çözümü olan Super PD’ye sahip ve dokuz pikselli bir gruplama (binning) teknolojisi ve 3x kayıpsız yakınlaştırma ile geliyor.

Samsung ISOCELL GW3

Bu 64 megapiksel görüntü sensörü, anaakım cihazlar için optimize edilmiş ve Tetracell ve Smart-ISO teknolojileri ile geliyor. Ayrıca daha net fotoğraflar ve daha sabit videolar için jiro tabanlı elektronik görüntü sabitleme (EIS) özelliğine sahip ve saniyede 60 kare (fps) ile 4K çözünürlüğe kadar video kaydını destekliyor.

Samsung ISOCELL GM5

Bu, teleskopik veya ultra geniş açılı kameralarda kullanılmak üzere tasarlanmış 48 megapiksel görüntü sensörü. Daha az gürültü ile birlikte daha parlak ve net görüntüler için kademeli HDR özelliği sunuyor. Görüntü işlemeyi hızlandıran daha hızlı, güç açısından da daha verimli HDR teknolojisi olduğu söyleniyor.

Samsung ISOCELL JD1

Bu 32 megapiksel görüntü sensörü, ön kamera için çentik veya motorlu açılır (pop-up) mekanizma içeren çerçevesiz ekranlara sahip akıllı telefonlar için tasarlanış. JD1, GM5 gibi kademeli HDR sunan ilk ISOCELL görüntü sensörlerinden biri.

Samsung'un Yeni ISOCELL Görüntü Sensörleri Ne Aşamada?

Güney Koreli teknoloji devi, HM2, GW3 ve JD1 sensörlerinin şu anda seri üretim aşamasında olduğunu ve GM5 örneklerini müşterilerine sağlamaya başladığını söyledi.