Samsung Yeni Kapaklı Akıllı Telefonu W2018'i Tanıttı

Normal akıllı telefonların yanı sıra katlanabilir kapaklı telefonları da canlı tutmaya çalışan Samsung, şimdi de W2018 olarak adlandırdığı ve oldukça gelişmiş özelliklere sahip olan modelini tanıttı.

Kapaklı telefonların tasarımını ve kullanımını oldukça beğenen fakat düşük özelliklerinden yakınan kullanıcılar için oldukça iyi bir seçenek olacak olan Samsung W2018, güncel akıllı telefonların sahip olduğu tüm özellikleri de barındırıyor. Çift ekranlı tasarıma sahip olan telefonun iç ekranı 4.2 inç'lik bir Full HD panel iken dış ekranı da yine 4.2 inç boyutunda fakat Super AMOLED Full HD bir panelden oluşuyor. Dış ekranın Super AMOLED olması gün ışığında parlamaları engellerken, Gorilla Glass 5 özelliğine sahip olması da çizilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Kapağı açılmadığı sürece normal bir dokunmatik akıllı telefon şeklinde kullanılabilen W2018'in kamerasına da büyük önem verilmiş. F/1.5 oranında ve 12 megapiksellik kamera sayesinde kullanıcıların düşük ışık koşullarında bile çok iyi görüntüler elde edebilmesi sağlanmış. Kameranın çift diyaframlı olması sayesinde ise yüksek ışık koşullarında lens f/2.4 değerine gelerek yine çok iyi görüntüler yakalayabiliyor. Aynı zamanda optik görüntü stabilizasyonu (OIS) teknolojisi ile kamera üzerindeki titreşimler de azaltılıyor.

Bu şık tasarımlı ve kullanışlı akıllı telefonun diğer özelliklerine baktığımız zaman arka panelde kameraya yakın olan bir parmak izi sensörü, Galaxy S8 modelindeki gibi ayrıca konumlandırılmış bir Bixby butonu, USB-C portu, Android Nougat işletim sistemi, 64GB veya 256GB dahili hafıza seçenekleri, Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM ve 2.300mAh bir bataryayı görüyoruz. 247 gram ağırlığındaki W2018'in boyutları ise 122 × 60.2 × 15.5mm şeklinde. Tüm bu gelişmiş özelliklere sahip olan ve fiyatı henüz açıklanmayan W2018, ne yazık ki sadece Çin'de satışa sunulacak.