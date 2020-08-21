Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu Uygun Fiyatlı Olacak

Akıllı telefon üreticileri sürekli olarak orijinal fikir arayışı içerisinde. Bunlardan biri, mobil cihazları bükmek. Esnek panelli katlanabilir cihazlar, birçok şirketin geliştirmek istediği yeni bir teknoloji ancak esnek ekran teknolojisi ve katlanabilir akıllı telefonların önemli bir dezavantajı var; yüksek fiyat.

Yüksek maliyet, teknolojiyi geliştirmenin birkaç yıllık araştırma ve geliştirme süreci gerektirdiği gerçeğiyle açıklanabilir. Ayrıca bu tür çözümlerin piyasaya sürülmesini sağlamak için çok fazla harcama yapmak zorunda kalıyorlar. Örneğin; Huawei, daha önce Mate X’in piyasaya sürülmesine 60 - 70 milyon dolar harcadığını duyurmuştu. Ancak zamanla, katlanan cihazlar giderek daha popüler hale geldikçe üretim maliyeti düşecek. Ancak Samsung, zaten katlanabilir cihazları daha uygun fiyatlı yapmayı ve yaygın hale getirmeyi düşünüyor.

Yeni Samsung Katlanabilir Telefonun Özellikleri ve Fiyatı

Güney Koreli devin “bütçeye uygun” katlanabilir akıllı telefon geliştirdiği bildiriliyor. Tek bilinen, model numarasının SM-F415 olduğu, 64GB/128GB depolama alanı sunacağı ve mavi, yeşil ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa sunulacağı. Samsung’un yeni katlanabilir telefonunun fiyatının 1000 doların önemli ölçüde altında olması, 600-700 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Özellikleri

Samsung, son olarak Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 2 katlanabilir telefonu tanıttı. İlk modele göre önemli geliştirmeler mevcut. 4.6 inçlik ekran artık 6.2 inçlik delikli ekran ve tüm ön paneli kaplıyor. Üç sensörlü zarif görünümlü bir kamera modülüne sahip. 2213 x 1689 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen 7.7 inç AMOLED ekranı ile önceki modelden 0.4 inç daha uzun ve yüzde 13.5 daha büyük bir ekrana bakıyoruz. Kamera için küçük bir delik mevcut. Görüntülü konuşmadan selfie çekmeye farklı ihtiyaçlar için kullanılabiliyor. Galaxy Z Fold 2 ayrıca daha güçlü bir ekrana sahip. Ekstra sağlamlık için ultra incee cam katman mevcut.