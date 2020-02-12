Samsung Yeni Katlanabilir Telefon Planlarından Bahsetti

Geçtiğimiz saatlerde yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip ile karşımıza çıkan Samsung, şimdiden bir sonraki katlanabilir telefon modeli hakkında açıklamalara başladı.

Birden Fazla Kez Katlanabilir

Samsung uyguladığı politikalardan da fark edebileceğiniz üzere katlanabilir telefon sektörünün öncü markalarından birisi haline gelmek istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren şirket geçtiğimiz saatlerde yeni modeli ile karşımıza çıkmıştı. Ancak Galaxy Z Flip henüz satışa dahi sunulmadan Samsung Mobile Şefi Roh Tae-moon gelecek nesil modellere yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

Roh tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, yeni modellerin en azından birisinde birden fazla kez ve her iki yöne katlanabilen bir model karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Geçmiş dönemlerde yapılan açıklamaları da göz önüne alırsak bu planlar pek de şaşırtıcı sayılmaz.

Ancak şu an bazı önemli sorunlar bulunuyor. Söz konusu tasarımlara uygun form faktörleri, şu sıralar pek de yaygın bir biçimde kullanılmıyor. Yani uygulamaların, hizmetlerin ve diğer irili ufaklı bütün detayların böylesi bir form faktörü için daha öncesinden hazır olması gerekli.

Ancak optimize edilmiş uygulamalar, hizmetler ve servisler olmadığı sürece böylesine bir modeli satışa sunmak doğru bir hareket olmaz ve Samsung da bundan kaçınmak istiyor.

Peki siz katlanabilir telefonların geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir telefonlar geleceğin teknolojileri olacak mı yoksa beklenilenin altında mı kalacaklar? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.