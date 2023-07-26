Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Ön Sipariş Fırsatları!

Samsung'un en yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5, Türkiye'de ön satışa sunuldu. Yeni nesil katlanabilir telefonlar, hiçbir ek ücret ödemeden iki kat daha fazla bellekle geliyor ve 6500 TL'ye varan ekstra yenileme indirimi sunuyor.

Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 için ön satış dönemi 27 Temmuz'dan 16 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında müşteriler, yetkili Samsung satış noktalarından ön sipariş vererek özel teklif ve kampanyalardan yararlanabilecek.

Özel bir kampanya kapsamında kullanıcılar eski Samsung cep telefonlarını takas ederek Galaxy Z Flip 5 için 4.500 TL ve Galaxy Z Fold 5 için 6500 TL ek yenileme indirimi alabiliyor. Ayrıca her iki model de 256 GB model fiyatına 512 GB depolamaya yükseltme seçeneği sunuyor.

Galaxy Z Flip 5 Türkiye Fiyatı

Galaxy Z Flip 5 için Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatları 256 GB model için 44.999 TL, 512 GB model için 47.999 TL olacak.

Galaxy Z Fold 5 Türkiye Fiyatı

Galaxy Z Fold 5 için ise fiyatlar 256 GB model için 64.999 TL, 512 GB model için 67.999 TL ve 1 TB model için 72.999 TL olacak.

Ayrıca shop.samsung.com adresinde özel bir kampanya ile bu telefonları 3 aylık Samsung Care+ planı ile satın alma fırsatı sunuluyor.

Peki siz yeni Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.