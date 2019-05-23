Samsung Yeni Katlanabilir Telefonlarla Ses Getirmek İstiyor

Samsung Galaxy Fold belki de bugüne kadar şirketin yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesiydi. Siparişle gönderilen bütün Galaxy Fold modellerinin, birçok ekran problemine neden olması, şirketin katlanabilir telefonlarda biraz daha temkinli olmasını sağladı.

Samsung Galaxy Fold modeli, özellikle de içeriye doğru katlanır olması nedeniyle sıklıkla eleştiriyordu. Şirketin katlama teknolojisinin bir miktar ekran kırılmasına neden olduğu Galaxy Fold modeliyle iyice anlaşılmış oldu. ABD'de geçen yılın sonuna doğru Samsung şirketinin akıllı katlanabilir telefonlarda fark yaratmak istediği bir patenti ortaya çıktı.

Samsung iki yeni katlanabilir cep telefonu üretecek

Samsung'un ilk ürettiği katlanabilir cep telefonunun aslında deneme olarak üretildiği de ortaya çıkmış oldu. Şirket, iki yeni katlanabilir cep telefonu patentini aldı. Böylece Galaxy Fold modelinde ortaya çıkan bütün aksilikler, bu yeni modellerde engellenmiş olacak.

Şirketin Galaxy Fold modeli içeri katlanan bir tarza sahip. Her ne kadar şu anda başı ABD ile belada olsa bile Huawei, Mate X modeli sayesinde önemli bir gelişme kaydetmeyi başarmıştı. Samsung, yeni katlanabilir cep telefonlarında da dışa katlanma yöntemi kullanacak.

Teknoloji devinin, iki yeni katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bunlardan biri dikey olarak katlanabilen kapaklı bir tasarıma sahip olacak. Diğeri dışarıya doğru katlanacak. Mekanizma dışarıya doğru kayarken, bir menteşe üzerinde sabit kalacak. Böylece dikey olarak kademeli bir şekilde katlanma imkanı sunulacak.

Bu kullanılan yeni teknoloji, Mate X modelinden de daha iyi olacak gibi görünüyor. Samsung'un bu iki yeni katlama teknolojisi ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.