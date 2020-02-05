Samsung Yeni Katlanabilir Telefonunu Resmi Sitesinde Onayladı!

Samsung önümüzdeki hafta yeni akıllı telefon modellerini tanıtacak. Şirketin yeni modellerine ait merak edilen tüm detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Resmi İnternet Sitesinde Doğrulandı!

Geçtiğimiz günlerde Samsung Almanya'ya ait resmi internet sitesinde Galaxy S20 isimlendirmesi doğrulanmıştı. Şimdi ise Samsung Romanya'nın internet sitesinde Galaxy Z Flip isimlendirmesinin doğrulandığını görmüş olduk. Sitede Galaxy Z Flip'in koruyucu deri kılıfı için hazırlanan sayfa yayına alındı.

Bu sayfada tahmin ettiğiniz üzere herhangi bir görsele veya açıklamaya yer verilmediği için başka herhangi bir ayrıntı gözükmüyor. Ancak daha öncesinde çıkan sızıntılar eşliğinde yeni modelden neler bekleyebileceğimizi biliyoruz.

Yeni modelin Snapdragon 855+ işlemciden gücünü alması, bunun 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.0 depolama ile desteklenmesi bekleniyor. İki ekranla gelmesi beklenen modelin ilk ekranı 6.7 inç boyutunda, ikinci ekranı ise 1.06 inç boyutunda olacak. Yan çerçevede konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusu, 15W hızlı şarj desteğine sahip 3,300 mAh batarya ve 1.400 dolar fiyat etiketi de söylentiler arasında yer alıyor.

Yeni modelle 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Unpacked 2020 kapsamında karşılaşacağız gibi gözüküyor. Bu süreçte ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.