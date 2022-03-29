Samsung yeni M8 akıllı monitör serisini tanıttı. Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran teknolojilerin yanı sıra ‘SlimFit’ kamera özelliğine sahip ve ikonik ince tasarımıyla ilgileri üzerine çeken M8 akıllı monitör, dört farklı modern renk seçeneğiyle müşterilere sunulacak.

32 inç boyutta, UHD çözünürlüğe sahip, çok amaçlı yeni M8 akıllı monitör serisi Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue ve Spring Green olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Samsung’un İlk kez 2020’nin Kasım ayında piyasaya sürdüğü Akıllı Monitör serisi, kullanıcılarının ev ortamındaki işlevsellik ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere dünyanın 'hepsi bir arada' özellikli ilk monitörlerini kullanıcılara sunuyor. Yeni M8 akıllı monitör serisi, geleneksel bir monitör olmanın ötesine geçerek Wi-Fi bağlantısı üzerinden, herhangi bir bilgisayar veya TV bağlantısına ihtiyaç duymaksızın kullanıcıların Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ and Apple TV gibi hizmetleri kullanabilmesini sağlıyor.

Ultra şık ve etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni M8 akıllı monitör serisi, hem alan hem de çalışma açısından önemli bir verimlilik sunuyor. 11.4mm kalınlığıyla, önceki modellerden artık dörtte üç oranında daha ince. Sofistike ve düz tasarımıyla M8’in sıcak beyaz renk üzerinde çeşitlenen renk seçenekleri, kullanıcıların kişisel tercihlerine uygun olarak her mekâna kolayca uyum sağlıyor.

Arayüzü Uygulamaların En İyi Şekilde Kullanılmasını Sağlıyor

Yeni M8 akıllı monitör, Samsung Smart Hub uygulaması üzerinden çeşitli Bluetooth cihazlarına bağlanarak bilgisayar kullanımı gerektirmeden kusursuz bir evden çalışma ortamı sağlıyor. ‘Workspace’ kullanıcı arayüzü ise tek bir ekranda çalışmak için gereken tüm hizmetleri aynı anda sunuyor. Ayrıca kullanıcıların bir Windows veya Mac PC'ye kablosuz olarak bağlanmasına ya da akıllı telefondan ekrana içerik yansıtmalarına olanak sağlıyor. Kullanıcıların Samsung DeX, Apple AirPlay 2 ve Microsoft 365 bulut hizmeti gibi çeşitli uygulamaları da verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı oluyor.

Tüm bunların yanında yeni M8 akıllı monitör, takılıp çıkarılabilir 'SlimFit' kameraya da sahip. Bu kamera, monitöre yapışarak kullanıcıların masasının üstünde kablo kalabalığı oluşturmuyor ve yer kaplamıyor. SlimFit kamera ayrıca 'yüz takibi' ve 'otomatik yakınlaştırma' gibi özellikleriyle ekranda görünen insan yüzünü algılayarak, otomatik olarak yüze yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca 'Google Duo' gibi görüntülü sohbet uygulamalarını destekleyen M8 akıllı monitör, kullanıcıların SlimFit kamerayı evde veya işyerinde kullanarak uzaktan çalışmasına veya görüntülü arama yapmasına olanak tanıyor.

Uyarlanabilir Görüntü Teknolojisi Büyük Konfor Sunuyor

Yeni M8 akıllı monitörün 'uyarlanabilir görüntü teknolojisi' sayesinde ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlanabiliyor. Böylece kullanıcıya daha fazla konfor sunuluyor. M8 ayrıca yüksekliği ayarlanabilir stant ile eğim kazanabilme özelliğine de sahip. Bu sayede kullanıcılar bir proje üzerinde çalışırken, akşamları film izlerken ya da ders çalışırken monitörlerini istedikleri pozisyonda kullanabiliyor.

Samsung M8 Akıllı Monitör, farklı renk ve özellik seçenekleriyle tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu. M8 Akıllı Monitörle ilgili daha detaylı bilgi almak için https://www.samsung.com/tr/business/monitors/smart-monitor/ adresini ziyaret edebilirsiniz.