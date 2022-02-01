Samsung’un Yeni Mobil Deneyim Mağazası İzmir İstinyePark’ta Açıldı!

Samsung’un yeni çıkan ürünleri ile tanışabileceğiniz, birbirinden farklı cihazları inceleyebileceğiniz ve Samsung teknolojileri hakkında bilgi alabileceğiniz Samsung mobil deneyim mağazaları, bir yenisi ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. Samsung’un pek çok mobil cihazını yakından görebilmeniz ve telefon, tablet, giyilebilir teknoloji ürünleri ve aksesuarları deneyebilmeniz için hayata geçirilecek olan söz konusu mağaza, İzmir İstinyePark’ta açıldı.

Samsung'un Geniş Ürün Yelpazesi İzmirlileri Bekliyor!

Teknoloji devleri arasında yerini alan ve geniş kullanıcı kitlesi ile herkese hitap etmeyi başaran Samsung, 31 Ocak Pazartesi günü İzmir’deki yeni mobil deneyim mağazasını açtı. Samsung’un Bilsev Group iş birliğiyle açılan ve müşterilere en ileri teknolojilerin sunulduğu mobil deneyim mağazasında cep telefonu, tablet ve giyilebilir teknolojilerin yanı sıra, çeşitli teknolojik aksesuarlar yerini alıyor. Oldukça zengin bir ürün gamının sergileneceği yeni mağaza, farklı kullanıcı profillerine seslenmeyi başarıyor. Bu noktada, müşterilerin son teknolojileri deneyimleyebilmeleri için yaratılan özel alanlara sahip olan mağaza aynı zamanda, yatırım yapılan konseptiyle örnek olarak öne çıkıyor.

Özel Lansman ve Eğitimler Verilecek!

Teknolojinin lider markalarından Samsung, İzmir İstinyePark’ta açılışını yaptığı yeni mobil deneyim mağazasında, deneyim alanları ile kullanıcılara en yeni teknolojileri deneyimleme imkânı sunuyor. Bununla birlikte, yeni cihazlara ve teknolojilere ilgi duyan kişiler için özel lansmanlar ve eğitimler verilmesi de söz konusu.

Samsung’un Bilsev Group’a bağlı Doğan Dayanıklı Tüketim Malları iş birliğiyle açılan, 320 m2’lik iki katlı mobil deneyim mağazası, en son teknoloji cihazların tanıtılması ve doğru olarak deneyimlenmesi için bünyesinde uzman personellere yer veriyor. İçerisinde bir kafe bölümü de bulunduran mağaza, ailesi ile birlikte gelen kişilere, keyifli vakit geçireceği bir ortam vadediyor.