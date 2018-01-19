Samsung, Yeni Nesil Ekran Kartlarına Güç Verecek GDDR6 Belleklerin Üretimine Başladı

Ekran kartı sektöründe üretim teknolojileri gelişse de uzun süredir video bellek konusunda büyük ilerleme kaydedilmedi.

Yaklaşık 10 yıldır kullanılan GDDR5 teknolojisi, bir süre önce optimize edilmiş ve üst segment kartlarda kullanılan GDDR5X teknolojisi ortaya çıkmıştı. Yine de yapısal olarak hemen hemen aynı bellek türlerinden bahsediyoruz. Şu an piyasadaki çoğu ekran kartında da GDDR5 teknolojisi kullanıyor. Bu bellek türü belli bir bant genişliği sunuyor, yani ekran kartlarının limitlerini belirliyor.

Samsung, bir süre önce GDDR6 video bellekler üzerinde çalıştığını, bu bellek türünün beklenilenden daha iyi sonuçlar ortaya koyduğunu iddia etmişti. Şimdi ise Samsung, GDDR6 belleklerin üretimine başladığını duyurdu. Yeni bellekler, ekran kartlarının bir sonraki nesli için gerekli alt yapıyı sunacak ve daha yüksek bant genişliği elde edilmesini sağlayacak.

Samsung'un paylaştığı bilgilere göre 10 nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni GDDR6 bellekler 16 GB boyutuna sahip olabilecekler, pin başına 18 Gbps veri transfer hızı ve 72 GB/s bant genişliği sunacaklar. 256 bit bellek arayüzüne sahip bir ekran kartında toplamda 576 GB/s bellek bant genişliği elde edilebilecek. 384 bir arayüze sahip olan ekran kartlarında ise 864 GB/s bant genişliği mümkün olacak. Günümüzün oyun için kullanılan en gelişmiş ekran kartı olan GTX 1080 Ti'de 352 bit bellek arayüzünün ve 484 Gbps bellek bant genişliğinin mevcut olduğunu hatırlatalım. Yani GTX 1080 Ti'nin GDDR6 versiyonu üretilecek olsaydı, bu kartın bellek bant genişliği neredeyse 2 katına çıkardı.

AMD Vega ekran kartlarında ve dünyanın en güçlü ekran kartı Titan V'de kullanılan HBM2 belleklerin bant genişliği bile GDDR6'nın gerisinde kalmakta. HBM2'nin nimetlerinden biri olan yüksek bellek arayüz değeri sayesinde 3092 bit bellek arayüzüne sahip olan Titan V'de 653 GB/s bant genişliği elde edilebilmekte.

GDDR6 belleklere sahip ekran kartları ile 8K çözünürlükte rahatça video işlemek, sanal gerçeklik uygulamalarını ve oyunlarını daha kaliteli bir şekilde çalıştırmak mümkün olacak. Samsung'un tek bobması GDDR6 belleklerde değil, 2.4 Gbps, 8 GB HBM2 bellekler de duyuruldu.

Nvidia'nın önümüzdeki bahar aylarının sonuna doğru yeni ekran kartı ailesini tanıtmasını bekliyoruz, bu kartlarda GDDR6 belleklerle karşılaşabiliriz.