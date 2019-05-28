Samsung Yeni Nesil Şarj Durakları Son Derece Çevreci

Çöplerin biriktirilerek elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü birçok kez farklı kaynaklardan görmüşsünüzdür. Samsung yeni nesil şarj durakları bunu çok daha ileri seviyeye taşıyarak oldukça çevreci bir projeye imza attı.

Şirketin bu yaklaşımı muhtemelen çevrecileri sevindirecektir.

Samsung, Cheil ve Starcom işbirliği sayesinde cep telefonlarında şarj eksikliği görenler çöplerini alıp şarj duraklarına gidecekler. Otobüs durakları ile entegre edilen bu şarj durakları, çöp atmanız karşılığında cep telefonunuzu şarj edebiliyor.

Samsung yeni nesil şarj durakları 180 kilo çöp topladı

İstanbul’un önemli semtlerinden Beşiktaş ve Kadıköy’deki otobüs duraklarında, Samsung'un yeni nesil şarj duraklarına rastlamanız mümkün. Bu noktaların seçilmesi daha çok nüfus yoğunluğuyla ilgili bir durum.

Kağıt, cam ve plastik atıkları geri dönüşüm kutusuna attığınız andan itibaren sistem devreye girmeye başlıyor. Öncelikli olarak bu çöpler belirli bir enerjiye dönüştürülüyor ve bu enerji de cep telefonuna kademe kademe aktarılıyor.

Türkiye'de bu tarz çevreci şarj durakları ilk defa Samsung tarafından İstanbul'da yapıldı. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bunlar şehrin birçok noktasına entegre edilecektir.

Bu tarz çevreci çözümlere bir de sonuç odaklı bakmak gerekiyor. Şu ana kadar bu şarj durağı sayesinde, 180 kilo çöp toplandı. Belki de normal şartlarda yere atılacak olan çöpler, bu tarz atık toplama merkezlerine atılarak çevre kirliliği önlendi. Samsung'un bu ve buna benzer çevreci çözümleri hakkında neler düşünüyorsunuz. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.