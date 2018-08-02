Samsung Yeni Tableti Galaxy Tab S4'ü Tanıttı

Samsung’un yeni tableti Galaxy Tab S4 nihayet ortaya çıktı. Haleflerine göre çok daha gelişmiş özellikleri, yenilikleri ve şık tasarımıyla Galaxy Tab S4, tablet piyasasının en iddialı modellerinden birisi olarak geliyor.

Galaxy Tab S4, en başta 10.5 inç’lik Super AMOLED büyük ekranıyla dikkatleri üzerinde topluyor. 16:10 formatına sahip olan ekran 2560x1600 piksel çözünürlük sağlıyor. Gücünü Snapdragon 835 işlemcisinden alan cihaz aynı zamanda 4 GB RAM’e sahip. Tabletin normalde 64 GB olan depolama alanı istenildiğinde 256 GB’a kadar arttırılabiliyor.

Tabletin ön kısmında 8 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, arka kısmında 13 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 13 MP çözünürlüklü arka kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Cihazda, hızlı şarj özelliğine de sahip olan 7300 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Ayrıca tabletin dört köşesine, AKG tarafından desteklenen hoparlörler konumlandırılmış.

Galaxy Tab S4, Samsung’un DeX aksesuarını destekleyen ilk tablet modeli olarak da fark yaratıyor. Tablet arayüzü, DeX aksesuarına bağlandığında masaüstü görünümüne dönüşerek Microsoft Office gibi PC uygulamalarını çoklu olarak çalıştırabiliyor ve uygulamalar arasında sürükle-bırak, kopyala-yapıştır yapılabiliyor. Tablet, HDMI-USB Tip-C dönüştürücü adaptörü ile Samsung DeX üzerinde harici monitör olarak da kullanılabiliyor. Galaxy Tab S4, aynı zamanda daha gelişmiş bir S Pen ile karşımıza çıkıyor.

24 Ağustos’ta raflardaki yerini alacak olan Galaxy Tab S4’ün 64 GB’lık Wi-Fi versiyonu 699 euro’dan (4.077 TL) satışa sunulurken, LTE versiyonu 759 euro’dan (4.427 TL) satışa sunulacak. Galaxy Tab S4’ün 256 GB’lık versiyonlarının ise hangi fiyattan satılacağı bilinmiyor ancak 64 GB’lık versiyona göre 100 - 150 euro (583 - 875 TL) daha pahalı olacağı tahmin ediliyor. Galaxy Tab S4’ün aksesuarlarına gelecek olursak, tabletin klavyeli kılıfı 150 euro’dan (875 TL) satılırken, yalnızca kılıf 70 euro’dan (408 TL) satılacak.