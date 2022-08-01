Samsung'un Yeni Telefonunun Destek Sayfası Erkenden Yayınlandı

Samsung'un yeni Galaxy serisi telefonu Samsung Galaxy A04s son birkaç haftadır söylentilerle karşımızda. Sertifikalar ve sızıntılar sayesinde neredeyse pek çok şekilde karşımıza çıkan telefonun destek sayfası bugün bölgelerden birinde erkenden yayına alındı ve bu da telefonun yakında resmileşebileceği anlamına geliyor.

Yaklaşan bir cihazın destek sayfası Samsung'un web sitesinde yayına girdiğinde, bu genellikle ürünün piyasaya sürülmesinin yakın olduğu anlamına gelir. Bu nedenle Galaxy A04s destek sayfası artık Samsung'un İngiltere web sitesinde yayına sürüldüğü için telefon çok yakında ortaya çıkabilir.

Destek sayfalarının cihazla ilgili yeni bir şey ortaya çıkarmadığı da bilinen bir gerçek ancak telefonla ilgili neredeyse her şey zaten ortaya çıktı bile. Samsung Galaxy A04s, Galaxy S22 Ultra'dan ilham alan yeni bir arka tasarımla gelecek. Yani arka kameraları dikey olarak ayrı ayrı yerleştirilecek.

Samsung Galaxy A04s Özellikleri

Telefon, damla çentiğe sahip 6,5 inçlik bir ekran (LCD) etrafında inşa edilecek. Bir Exynos 850 işlemci tarafından desteklenecek ve Android 12'yle gelecek. Uygun fiyatlı bir bütçe telefonu olması beklenen Samsung Galaxy A04s, 3,5 mm kulaklık jakı ve MicroSD kart yuvası ile gelecek. Üzerindeki bağlantı seçenekleri 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, NFC (pazara bağlı) ve USB Type-C'yi içerecek. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu ile donatılacak.

Son olarak Galaxy A04s için beklenen boyutlar 164,15 x 76,5 x 9,18 mm şeklinde.

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