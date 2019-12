Samsung Yeni Ürünü NEON'u CES 2020'de Tanıtacak

Şirketlerin yapay zeka alanındaki rekabeti günden güne artarken özellikle büyük şirketler, yapay zeka destekli çıkardıkları ürünlere her gün bir yenisini ekliyor. Bu alanda Samsung, NEON adını verdiği yapay zeka destekli ürününü 2020’de düzenlenecek olan Consumer Electronics Show’da (CES) tanıtacak.

NEON, halihazırda Samsung’un teknoloji ve ileri araştırma laboratuvarı olan STAR Labs’te geliştiriliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ürünün sosyal medya hesaplarını yönettiği gibi adına bir de internet sitesi açtı. “Have you ever met an ‘ARTIFICIAL’?” yani "Daha önce 'YAPAY' ile tanıştınız mı?" olarak çevirilebilecek olan sloganını sık sık kullanan Samsung, bununla yazılımın akıllı telefonlar ile ilgili olmaktan öte bir şey olduğunu vurguluyor.

Samsung STAR Labs'in Başkanı ve CEO’su olan Pranav Mistry’nin önceki işlerine ve NEON’un tanıtım videolarına baktığımızda ürünün tanıtımında bilim kurgu ögelerinin yer aldığını görüyoruz. NEON ile ilgili olarak ünlü Hintli yönetmen Shekhar Kapur da Mistry’nin bilim kurguyu gerçek dünyaya taşıyacağı ile ilgili olarak tweet atmıştı. NEON’un holografik bir asistan mı yoksa robot mu olduğunu ise CES 2020'de göreceğiz.

Samsung’un Bixby isimli bir dijital asistanı olsa da NEON’un bununla bir ilgisi olmadığı biliniyor. Şirketin açıkalamarından NEON ve Bixby’nin farklı amaçları olduğu ve sadece birbirlerini tamamlayıcı ürünler olarak tasarlandıkları düşünülüyor.