Samsung'un Yeni XR Başlığının Pili Ortaya Çıktı

Bu hafta başında Samsung Unpacked 2023'ü izlediyseniz, şirketin Genişletilmiş Gerçeklik yani XR alanında yeni bir girişim duyurduğunu biliyorsunuzdur. Henüz gerçek bir fiziksel ürünle ilgili herhangi bir ayrıntı yok ancak sızıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı bile.

GalaxyClub tarafından tespit edildiği üzere Güney Kore'de düzenleyici sertifikasyondan geçen bir pil, yaklaşmakta olan bir Samsung cihazıyla ilişkilendirdiği belirli bir model numarasıyla eşleşiyor.

XR Başlığının Pilinden Ne Beklemeliyiz?

SM-I120 model numarasına sahip bu cihazın bir tür AR/VR cihazı olduğu düşünülüyordu. Samsung Unpacked'daki duyuruyu ve bu pil modülünün ortaya çıkışını da eklediğimizde, bu donanım ürününün yolda olması muhtemel görünüyor.

Bu pil sızıntısına dair çok fazla bilgi yok ancak bir bilgisayara veya akıllı telefona bağlanmadan bağımsız olarak çalışabilen bir cihaza işaret ediyor.

Samsung'un Qualcomm ve Google ile ortaklaşa Unpacked'da bahsettiği ürünün bu olmayabileceğini, hatta bunun sadece bir prototip olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Gelecek süreçte Samsung'un ne üzerinde çalıştığını hep birlikte göreceğiz.