Samsung Yine Sektör Lideri Oldu: Yeni Ekran Teknolojisi!

Ekranlar ile ilgili yapılan bir elemede Samsung, yine sektör lideri oldu. Son dönemlerde ekranlar konusunda haddinden fazla çaba harcayan şirket, böylece başarısını uluslararası alanda da kanıtlamış oldu. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Underwriters Laboratories isimli bir uluslararası güvenlik sertifikası şirketi, Samsung Display'in ekran delme teknolojisinin en iyiler arasında olduğunu söyledi. Çeşitli elemelerden geçen Samsung ekranları, hepsini başarıyla tamamladı. Böylece Dünyanın en iyi ekranlarına sahip şirketi olduğunu kanıtlamış oldu. Samsung, Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerine bile ekran satıyordu.

Ekran konusunda Samsung yine sektör lideri olmayı başardı

Underwriters Laboratories tarafından yapılan testler, Samsung Display'in neredeyse çok az kişi tarafından bilinen özelliklerine değiniyor. Ekranda delik olan bölümün hemen yanındaki kısım çoğu kez düşük bir kaliteye sahip olur. Ancak Samsung tarafından geliştirilen ekran teknolojisi, buradaki görüntü kalitesinin bile oldukça yüksek seviyesini gözler önüne serdi.

Galaxy Note20 Ultra ve Galaxy Z Fold 2'deki ekranları inceleyen yetkililer, konuyla ilgili firmaya tam puan verdi. Araştırmayı yürüten ekip, bu ekranlardaki Delta E renk doğruluğu değerinin 2 ve daha altında olmasından bir hayli memnun kaldı. Zaten bahsi geçen değer insan gözüyle ayırt edilebilecek gibi değil.

Samsung Mobil Görüntülü Reklamcılık Pazarlama Birimi Sorumlu Başkan Yardımcısı Dennis Choi, şirketin bu tür ekran araştırmalarında her zaman lider olabileceğini vurguladı. Sizce Samsung ekranları gerçekten de bahsedildiği kadar iyi mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.