Samsung Yine Teknoloji Çalmakla Suçlandı

Davalarla karşı karşıya kalmaya alışık olan Samsung, dün itibarıyla NuCurrent isimli bir şirket tarafından patent ihlali suçlamasıyla mahkemeye verildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago kentinde kablosuz şarj teknolojileri geliştirmek adına kurulan NuCurrent, halihazırdaki kablosuz şarj teknolojilerinden daha hızlı ve kullanışlı yeni bir ürün geliştirmesinin ardından Samsung ile iletişime geçmişti. Buldukları yeni teknolojiyi Samsung ile birlikte lisanslamak isteyen NuCurrent yöneticileri, anlaşmayı sağlamak için birkaç günlüğüne Güney Kore’ye dahi davet edilmişlerdi.

Samsung ve NuCurrent arasında yapılan toplantılar sırasında, Samsung yetkilileri yeni özellikleri beğenerek, Galaxy S ve Note serisinde bu teknoloji kullanabileceklerini söyleyerek, görüşmeleri sonlandırmışlardı. NuCurrent ise görüşmelerin olumlu sonuçlandığını düşünerek, evlerine mutlu şekilde dönmüştü. Fakat işler Samsung Galaxy S7’nin piyasaya sürülmesiyle değişti.

Önce Samsung Galaxy S7 ardından da Samsung Galaxy S8’in kablosuz şarj özelliklerini inceleyen NuCurrent, toplantı sırasında Samsung’a gösterdikleri teknolojilerin bu telefonlarda izinsiz olarak kullanıldığını fark etti. İki telefonda birden kendi teknolojilerinin kullanıldığını gören Chicagolu şirket, Samsung’a dair topladığı verileri de içeren bir dava dosyasıyla mahkemeye gitti ve Samsung’u izinsiz teknoloji kullanmak suçuyla dava etti.