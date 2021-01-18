Samsung Yöneticisi 2.5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve bellek çipi üreticilerinden bir tanesi olan Samsung Electronics'in başkan yardımcısı Lee Jae-yong'un hapis cezası aldığı gündeme damga vurdu. Lee Jae-yong neden hapis cezası aldı? İşte detaylar.

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong Hapis Cezası Aldı

Samsung Electronics'in başkan yardımcısı Lee Jae-yong'un rüşvet ve zimmete para geçirmekten suçlu bulunduğu aktarılıyor. Shine.cn'nin aktardığı habere göre, Seul Yüksek Mahkemesi, Güney Kore'nin en büyük aile şirketi Samsung Group'un varisi Lee Jae-yong'u rüşvet dahil yolsuzluk suçlamalarından iki buçuk yıl hapse mahkum etti.

Uzmanlar, cezanın bir liderlik boşluğu yaratabileceğini ve Samsung'un gelecekteki büyük ölçekli yatırımlarla ilgili karar vermesini engelleyebileceğini söylüyor.

Sejong Üniversitesi'nde bir işletme profesörü olan Kim Dae-jong haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, "Samsung için gerçekten büyük bir darbe ve büyük bir kriz" dedi.

Lee Jae-yong'un babası Lee Kun-hee, 2014 yılında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığında şirketin liderliğini üstlendi. Lee Kun-hee, geçen yıl öldü ve varisleri devasa bir miras vergisi faturasını karşılamak için varlık satışlarına veya temettü ödemelerine zorlanabileceğinden Samsung'da bir sarsıntı olacağına dair spekülasyonlara yol açtı. Mahkeme Lee Jae-yong'u rüşvet, zimmete para geçirme ve yaklaşık 8.6 milyar won (7.8 milyon dolar, 5.75 milyon euro) değerinde cezai gelirleri gizlemekten suçlu buldu ve Samsung'un geçen yılın başlarında kurduğu bağımsız uyum komitesinin henüz tam olarak etkili olmadığını söyledi.

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Samsung Türkiye'de Üretim Yapmaya Hazırlanıyor

Samsung'un Türkiye'de üretim yapma hazırlığında olduğu aktarılıyor. Samsung'un İstanbul'da kurulu bir alt yüklenici ile üretim yapacağı söyleniyor. Samsung'un Türkiye'de montaj ağırlıklı çalışma gerçekleştireceği belirtilmekte. Samsung tarafından Türkiye'de üretim ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Konu hakkındaki detaylara burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.