Samsung Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon Çıkarabilir! Yok Daha Neler?

Katlanabilir cihazlar henüz çok fazla yaygınlaşmamış olsa da, akıllı telefon üreticileri yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Ice Universe, Samsung'un rakiplerini güçlü bir şekilde yenebileceğini söylüyor. Detaylar haberimizde.

PhoneArena'nın aktardığı habere göre, Samsung'un yuvarlanabilir ekranı akıllı telefon çıkaracağı ve bu akıllı telefonun sektörde bir ilk olacağı söyleniyor. Cihazın 2021 yılında tanıtılacağı da yine konuşulanlar arasında.

Samsung'un yuvarlanabilir ekranlı telefon modeli hakkında çok fazla detay bulunmuyor. Samsung 2017 yılında mıknatıslarla çalışan ve bir parmak izi sensörüne sahip, döndürülebilir bir OLED cihazın patentini almıştı. Patentin gerçek olup olmayacağı bilinmiyor. Hemen aşağıdan Let's Go Digital tarafından paylaşılan fotoğrafa bakabilirsiniz.

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong geçtiğimiz günlerde gizemli bir cihaz ile görüntülenmişti. Bu gizemli cihaz yuvarlanabilir ekranlı telefon olabilir. İlgili haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gelecek senenin katlanabilir akıllı telefonlar ile ilgili olacağı konuşulmakta. Samsung ve Huawei şu anda katlanabilir telefon satan şirketler arasında yer alıyor, ancak büyük olasılıkla gelecek yıl Xiaomi, Oppo ve muhtemelen Google da bu listeye katılacak.

The scroll screen mobile phone is only a laboratory test product. It is far from being mass-produced. Next year, it will still be the stage of Fold. Huawei, Xiaomi, OPPO, etc. will release their own "Fold"