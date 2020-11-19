Samsung Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon Çıkarabilir! Yok Daha Neler?

Katlanabilir cihazlar henüz çok fazla yaygınlaşmamış olsa da, akıllı telefon üreticileri yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Ice Universe, Samsung'un rakiplerini güçlü bir şekilde yenebileceğini söylüyor. Detaylar haberimizde.

Samsung Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon Çıkaracak Mı?

PhoneArena'nın aktardığı habere göre, Samsung'un yuvarlanabilir ekranı akıllı telefon çıkaracağı ve bu akıllı telefonun sektörde bir ilk olacağı söyleniyor. Cihazın 2021 yılında tanıtılacağı da yine konuşulanlar arasında.

Samsung'un yuvarlanabilir ekranlı telefon modeli hakkında çok fazla detay bulunmuyor. Samsung 2017 yılında mıknatıslarla çalışan ve bir parmak izi sensörüne sahip, döndürülebilir bir OLED cihazın patentini almıştı. Patentin gerçek olup olmayacağı bilinmiyor. Hemen aşağıdan Let's Go Digital tarafından paylaşılan fotoğrafa bakabilirsiniz.

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong geçtiğimiz günlerde gizemli bir cihaz ile görüntülenmişti. Bu gizemli cihaz yuvarlanabilir ekranlı telefon olabilir. İlgili haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gelecek senenin katlanabilir akıllı telefonlar ile ilgili olacağı konuşulmakta. Samsung ve Huawei şu anda katlanabilir telefon satan şirketler arasında yer alıyor, ancak büyük olasılıkla gelecek yıl Xiaomi, Oppo ve muhtemelen Google da bu listeye katılacak.

The scroll screen mobile phone is only a laboratory test product. It is far from being mass-produced. Next year, it will still be the stage of Fold. Huawei, Xiaomi, OPPO, etc. will release their own "Fold" — Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2020

Samsung'un ucuz katlanabilir bir akıllı telefon modeli üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Telefon hakkındaki detaylar aşağıdaki haberimizde bulunuyor.

Oppo Genişleyebilen Ekranlı Telefon Tanıtmıştı!

Akıllı telefon sektöründe ortalık kızışıyor. Oppo geçtiğimiz günlerde Inno Day'in bir parçası olarak Oppo X 2021 katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Oppo X 2021'in ekranının 6,7 ila 7,4 inç arasında genişleyebildiği bilgisi paylaşılmıştı. Gelecek sene akıllı telefon dünyası nasıl olacak hep birlikte göreceğiz.