Samsung Yuvarlanabilir, Şeffaf Ekranlı Bir Telefon Planlıyor Olabilir

Samsung'un yuvarlanabilir ekranlı telefonlar fikrini araştırdığı bir süredir biliniyor. Yeni ortaya çıkarılan belgelere göre; şeffaf ekranlar da gelecekteki telefonlar için Samsung’un planlarında olabilir gibi görünüyor.

SamMobile, Samsung'un yalnızca yuvarlanabilir bir ekrana sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda söz konusu ekrana gömülü şeffaf bir bölüme sahip bir ahizeyi özetleyen bir uygulamanın varlığını tespit etti. Bu genişletilmiş bölümün opaklığı da ayarlanabilecek gibi görünüyor.

Gerçekliğinizi Artırın

Belgelerde belirtildiği gibi, bu tür teknolojinin gerçekten yararlı olacağı bir alan tabiki var. O da artırılmış gerçeklik. Genişletilmiş ekran bölümü, gerçek dünyadaki her şey görünür durumdayken dijital nesneleri kullanıcılara gösterebilir.

Örneğin; artırılmış gerçeklik oyununda hedefleri avlıyorsanız, hedefleri fiziksel alanda görmeniz daha kolay olur. Ayrıca bu şeffaf ekran özelliği, yolda mesajlaşarak yürürken bir ağaç veya başka bir yayaya çarpmadan mesajlaşmaya da olanak tanıyabilir.

Şu an için böyle bir şeffaf ekran özelliğinin gerçek bir akıllı telefonda görüneceğinin garantisi yok. Ancak bu durum bize Samsung'daki mühendislerin neler keşfettiği ve gelecekteki cihazlarda neler görebileceğimiz hakkında bir fikir veriyor.