Samsung Yüzerken Kullanılabilecek Galaxy Buds Tasarlıyor

Samsung, kullanıcıların yüzerken de kullanabileceği yeni bir Galaxy Buds modelinin patentini aldı. Kablosuz kulaklıklarda suya dayanıklılığın sınırlarını zorlamak isteyen şirket, aynı zamanda kulaklıkların kaybolmaması için de çeşitli planlara sahip gibi gözüküyor.

Samsung Yüzerken Kullanılabilecek Galaxy Buds Patenti Aldı

Temel olarak baktığımızda hem Galaxy Buds Pro hem de Galaxy Buds 2, IPX7 sertifikası ile birlikte 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklılık gösteriyor. Yine de şirket, bu iki modelin de yüzme sporlarında kullanılmasını açık bir şekilde tavsiye etmiyor.

Tabii ki bu durumun ardında yatan bir diğer önemli sebep de, kablosuz kulaklıkların denizde ya da havuzda kaybolma riskidir. Nitekim bir kere kulağınızdan düştükleri durumda, onları bulmak hiç düşünmediğiniz kadar zor bir hale gelebilir. LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan yeni bir patent, bu iki sorunun da çözümüne ışık tutuyor.

Patent, günümüzün Galaxy Buds çizgisine oldukça yakın bir çizgiye sahip olan bir çift kablosuz kulaklık ve bunları birbirine bağlayan bir boyun bandı içeriyor. Patente göre kulaklığın arka tarafı bu banda sabitleniyor ve bandı da boynunuzdan geçirerek kullanıyorsunuz.

Muhtemelen bu yönde bir cihazın geliştirilmesi, Galaxy Buds Pro ve Galaxy Buds 2 modellerinde yer alan IPX7 seviyesinin de azami IPX8 olarak güncellenmesini gerektirecektir. Nitekim bu daha derin ortamlarda daha uzun süre kullanımı mümkün hale getirebilir.

Tabii ki söz konusu patent için heyecanlanmamak doğru olacaktır. Bir patent, o teknolojinin üretilip satışa sunulduğunu garanti etmek yerine, şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu gösterir. Nitekim teknoloji devleri her yıl binlerce yeni patent alıyor ve bunların neredeyse çoğu dosyalarda kalmaktan ileriye gidemiyor.