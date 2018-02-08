Samsung Yüzünden Ülkeler Arasında Gerginlik Çıktı!

Geçtiğimiz gün Samsung, Güney Kore'de gerçekleşecek Kış Olimpiyatları'nda, sporculara ve takım personel üyelerine dağıtılmak üzere 4 bin adet özel Galaxy Note 8 ürettiğini açıklamıştı. Sonrasında İranlı ve Kuzey Koreli katılımcıların bu centilmenlikten nasibini alamayacağını duyuran Güney Koreli teknoloji devi, ortalığı fena karıştırdı.

Açıklama sonrası İran'da boykot çağrısında bulunan haber ajansı IRNA, durumu 'ahlak dışı' olarak değerlendirdiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Güney Kore hükümetini boykotla tehdit etti. Şirketten özür dilemesini isteyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Samsung şirketi özür dilemediği sürece bu meselenin İran ve Samsung şirketi arasındaki ticari ilişkilere büyük etkisi olacaktır." açıklamasında bulundu.

9-25 Şubat tarihleri arasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde gerçekleşecek Kış Olimpiyatları, teknoloji devinin aldığı bir karar sonucu siyasi gerilimlere yol açtı. Bu olaylar sonrası Güney Kore hukümeti ne gibi bir açıklama yapacak ve Samsung'un bu boykot çağrılarına tepkisi ne olacak merak konusu.

Güney Kore etkilenir mi bilmiyoruz ancak, İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Ekber Kerimi, konu hakkında halkın boykot kampanyası başlatmasının muhtemel olduğunu açıkça dile getirdi.

Ne diyelim bir telefon nelere kadir...