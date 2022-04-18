Samsung'un 4 Yıllık Bir Galaxy Telefonu Halen Güncelleme Alıyor

Samsung'un 4 yıl önceki amiral gemisi Galaxy Note 9, geçen yılın Eylül ayında üç aylık güncelleme döngüsüne taşınmış olsa da yeni bir aylık güvenlik güncellemesi aldı.

4 yaşındaki telefon, teorik olarak o zamandan beri her üç ayda bir güvenlik güncellemeleri alıyor olmalıydı ancak Verizon varyantı, geçen hafta Mart 2022 güvenlik güncellemesini içeren yeni bir güncelleme daha aldı.

Verizon'un Galaxy Note 9 için yazılım güncelleme sayfasına daha yakından bakıldığında, bunun cihazın üç aylık bir döngüye geçişinden bu yana aldığı ilk aylık güncelleme olmadığı fark ediliyor. Cihaz Mart ayından önce Ocak ve Şubat aylarında da güvenlik güncellemeleri almış.

Samsung Galaxy Note 9'un Son Güncellemesinin Detayları

En son güncelleme, QP1A.190711.020.N960USQS9FVC5 yapı numarasına sahip ancak bu yalnızca Verizon'un Galaxy Note 9'u için. Diğer sürümlerin de yakında aynı güncellemeyi alıp almayacağı ise merak konusu. Mart güvenlik güncellemesi dışında en son sürüm önemli bir iyileştirme içermiyor.

Samsung normalde üç aylık güncelleme döngüsüne soktuğu telefonlara aylık güncellemeler göndermiyor ancak belki de bu kararını bazı telefonlar için esnetiyor olabilir. Her hâlükârda 4 yıl önceki amiral gemisinin kısmen yeni güncellemelere ihtiyacı olmadığı bu dönemlerde bile Samsung'un desteğini kesmemesi takdir edilecek bir hareket.

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