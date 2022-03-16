Samsung'un son zamanlarda %60 daha fazla ekran paneli sipariş ettiği bildiriliyor.

Bu konu ile ilgili önemli bir rapor Display Suppy Chain Consultants (DSCC) CEO'su Ross Young'dan geliyor. Twitter üzerinden yayınladığı rapor, Samsung'un Galaxy Z Flip3'ün halefi için çok daha fazla ekran paneli siparişini beklediğini belirtiyor.

Young'a göre, Samsung Display bu ekran panellerini Nisan ayında göndermeye başlayacak ve sevkiyat hacminin Samsung Display'in 2021'de Galaxy Z Flip3 için ilk ekran sevkiyatından (5.1 milyon) yaklaşık %60 daha yüksek (8.7 milyon) olması bekleniyor.

Samsung'un Ekran Panelleri Planı

Samsung, bu yıl daha da fazla katlanabilir ürün üretmeyi amaçlıyor olabilir ve bu, Samsung'un hem Z Flip4 hem de Z Fold4 üretimini artırmayı düşündüğünü öne süren Kasım ayındaki raporları doğruluyor. Görünüşe göre kullanıcılar tarafından da önemli bir ilgi var. Bununla birlikte Samsung muhtemelen ölçeklenebilirliği ve daha erişilebilir fiyatı nedeniyle Z Flip4'ün Fold üzerinden üretimine daha fazla odaklanıyor. Z Flip3 5G, 999$'lık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü ve orijinal Z Flip3'ün 1.380$ fiyat noktasını önemli ölçüde düşürdü.

Ayrıca Samsung'un Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ü ne zaman piyasaya süreceği hâlâ belli değil. İddialara göre Galaxy Z Fold 4 son dönemde fazlasıyla popüler hâle gelen ekran altı kamera teknolojisiyle gelecek. Aynı zamanda telefonda bulunan iki selfie kamerası da bu teknolojiye sahip olacak. Öte yandan arka kameralarda ciddi iyileştirmeler yapılacak. Samsung, Galaxy Z Flip 4 modelinde ise ekran altı kamera teknolojisi ve nokta şeklinde selfie kamerası olmak üzere iki farklı ihtimal üzerinde duruyor. Gelen bilgiler, şirketin henüz bu konuda karar vermediği yönünde.