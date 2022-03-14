Samsung'un Sonraki Orta Seviye Galaxy A Telefonları Bu Hafta Piyasaya Çıkacak

Samsung, 2022'de piyasaya çıkacak olan en yeni orta sınıf ve bütçeli telefonlarından bazılarını sergilemek için bu hafta başka bir Galaxy lansman etkinliği düzenleyecek. Galaxy S ve katlanabilir Galaxy Z telefonlarının aksine, bütçe açıısndan daha temel özellikleri içeren daha uygun fiyatlı modellerin tanıtılması bekleniyor.

Samsung, 17 Mart Perşembe günü yapılması planlanan yalnızca online olarak takip edilebilecek etkinlikte hangi A serisi telefonları göreceğimizi söylemedi. Amiral gemisi Samsung Galaxy S22 serisinin Şubat ayında piyasaya çıkması ve biraz daha uygun fiyatlı Samsung Galaxy S21 FE'nin Ocak ayında çıkmasıyla birlikte Samsung'un web sitesinde ve YouTube kanalında yayınlanacak olan Galaxy A etkinliğinde daha ucuz, orta seviye ve bütçe dostu telefonları görmeyi bekliyoruz.

Samsung Etkinliğinde Duyurulabilecek Telefonlar

Geçen yılki A serisi lansman etkinliğinden yola çıkarak popüler Galaxy A52 ve Galaxy A72 telefonlarının devamının gelmesini bekliyoruz. Pocket Lint'e göre Galaxy A53'ün söylentileri, dörtlü arka kamera ve 32MP selfie kamerası ile birlikte yalnızca kademeli değişikliklere sahip olacağını gösteriyor.

Etkinliğin tanıtım görselinde de görebileceğiniz üzere 7 adet A harfi bulunuyor. Bunun tam anlamıyla ne anlama geldiği konusunda bir bilgi yok. Belki de Samsung duyurmadığı başka A serisi telefonlar geliştiriyor olabilir.