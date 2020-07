Soleil tarafından geliştirilmekte olan Samurai Jack: Battle Through Time çıkış tarihi açıklandı ve yeni bir fragman yayınlandı. Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Samurai Jack'in video oyunu ile ilgili detaylar haberimizde.

Samurai Jack, 2001 yılında Cartoon Network kanalında yayınlanan ve kısa sürede dünya genelinde oldukça popüler hale gelen bir çizgi dizidir. 4 Emmy Ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza atan Samurai Jack, bu başarısını video oyun sektöründe devam ettirmeyi amaçlıyor.

Samurai Jack: Battle Through Time'da yer alan karakterleri orijinal seslendirme sanatçıları seslendirecek. Steam sayfasında "Zamanın ve uzayın ötesine uzanan, hareketlerinle yeni bir efsaneyi belirleyeceğin bir aksiyon platform oyunu" olarak nitelendirilen Samurai Jack: Battle Through Time'da oyuncular, aksiyon dolu maceraya adım atacak.

Samurai Jack: Battle Through Time Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Samurai Jack: Battle Through Time, 21 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Samurai Jack: Battle Through Time'da Aku'nun şeytani hükümdarlığını sona erdirmek için zamanda yolculuk yapacağız.

Samurai Jack: Battle Through Time yeni fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Samurai Jack: Battle Through Time ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Samurai Jack: Battle Through Time hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.