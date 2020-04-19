San Diego Comic-Con 2020 İptal Edildi

Bir etkinlik daha COVID-19 salgınından nasibini aldı. San Diego şehrinde düzenlenmesi planlanan San Diego Comic-Con 2020, iptal edildi. Dijital olarak düzenleme yönünde bir hazırlık da bulunmuyor.

İlk olarak 1970 yılında ve Golden State Comic Book Convention adıyla düzenlenen etkinlik, daha sonradan San Diego Comic Book Convention olarak isim değiştirmişti. Esasen çizgi-romanlar, bilim-kurgu ve fantastik türdeki filmler, televizyon ve popüler sanat odaklı bir etkinlik olsa da, korku, animasyon, anime, manga, oyuncaklar, kart ve video oyunları ve fantastik romanlar gibi popüler kültürü de ziyaretçiler ile buluşturuyor. Hatta çoğu büyük yapımın hem duyurusu hem de ilk fragmanının bu etkinlikte yapıldığına da tanık olmuştuk.

San Diego Comic-Con 2020 Tamamıyla İptal Edildi

Elli yıldır her sene düzenlenen San Diego Comic-Con, bu seneyi pas geçmek durumunda kaldı. Nedeni ise son dönemde etkisi ciddi boyutlara ulaşmış olan COVID-19.

Yaşanan bu gelişmeyle ilgili olarak bir bildiri yayınlayan Comic-Con International şunları söyledi:

"Elli yıllık San Diego Comic-Con (SDCC) tarihinde ilk kez, yıllık popüler kutlamasının arkasındaki organizatörler bugün 2020 yılında Comic-Con olmayacağını büyük bir üzüntüyle duyurdular. Olağandışı zamanlar, olağandışı önlemler gerektirir ve bu eylemde bulunduğumuz için üzgün olmamıza rağmen doğru karar olduğunu biliyoruz. Tekrardan buluşabileceğimiz zamanı büyük bir sabırsızlıkla bekleyeceğiz."

İptal kararı sonrasında halihazırda bilet almış olanlara iki seçenek sunuluyor. Bu iki seçenek kapsamında isteyen kişiler para iadesi alabilecekler veya biletlerini 22 - 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan sıradaki etkinliğe taşıyabilecekler.