San Francisco'da AirPods Çıkartmasıyla Şaka

Özellikle ülkemizdeki yüksek fiyatıyla dikkat çeken AirPods, küçük olması nedeniyle yüksek bir kaybolma riski taşıyor. Bu da sahiplerinin farkında olmadan AirPods'larını düşürebileceği anlamına geliyor.

Yeni aldıkları AirPods'u kaybetmek, Apple hayranları arasında oldukça endişe yararan bir durum haline geldi. Bu durumdan faydalanmak isteyen sanatçı ve dijital yaratıcı Pablo Rochat, San Fransisco'nun her tarafına AirPods çıkartması yapıştırarak Apple kullanıcılarını eğlendirmeye karar verdi.

Rochat, AirPods şakasının birkaç fotoğrafını da Twitter'da paylaştı ve çıkartmaların son derece gerçekçi göründüğünü söyleyebiliriz. Bu gerçekçilik AirPods sahiplerini tedirgin ediyor olsa da eğlenceli bir şaka olduğunu belirtelim. Konuya ilişkin açıklama yapan Rochat şunları söyledi:

“Sık sık insanların AirPods'unu düşürdüğünü görüyorum, bu yüzden insanların AirPods'unu şehrin her yerine düşürdüğünü sanmasının komik olacağını düşündüm."