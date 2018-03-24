Sanal Bahis Oynatan ve Oynayanlar Dikkat!

Son yıllarda ülkemizde sanal bahis oyunlarına ilgi bir hayli artmış durumda. Günümüzde pek çok vatandaşımız yasal olmayan bu oyunlara binlerce lira parasını yatırıyor. Hükümetimiz de bu tehlikenin farkında ve son dönemde bu konuda daha çok çalışma yapılıyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yasa dışı sanal bahis oynatan internet sitelerinin yakından takip edildiğini, bu kapsamda 1616 adet sitenin tespit edildiğini ve bu sitelere erişimin engellenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Bakan Ağbal, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, 2014 yılında 718, 2015 yılında 947, 2016 yılında 876, 2017 yılında 1.615 yasa dışı sanal bahis olayına müdahale edildiğini ve toplamda 6.189 kişiye, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefetten idari işlemler yapıldığını açıkladı. Ayrıca pek çok kişiye de yasa dışı sanal bahis oynamak suçundan cezai işlemler yapıldığını belirten Bakan Ağbal, “Bu şahıslara toplam 1.330.000. TL para cezası kesilmiş, 161 şahıs gözaltına alınmış, 107 aranan şahıs yakalanmıştır” dedi.

Bu konu hakkında soru önergesi hazırlayan ve açıklamalarda bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sanal bahis üzerinden yılda milyarlarca lira dönüyor. Yasal boşluklar da dikkate alınarak gerekli düzenlemeler hızla sağlanmalıdır. Bu gidiş iyi bir gidiş değildir” dedi. CHP’li Gürer’in ‘internet üzerinden yasadışı bahis’ oynatılmasıyla ilgili soru önergesini cevaplayan Bakan Ağbal, 2015 yılında 947, 2016 yılında 876, 2017 yılında ise 1615 yasa dışı sanal bahis olayına müdahale edildiğini, 2015-2017 yılları arasında toplamda 20 bin 776 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Peki ülkemizde yasa dışı sanal bahis neden yasaktır ve neden tehlikelidir? Birincisi, bu tür sitelerin yasa dışı olması. Yani bu siteler devlete vergi vermeden, devletin izni olmadan varlık gösteriyorlar, ticari işlemler (bahis) yapıyorlar ve haksız kazançlar elde ediyorlar. İkincisi, ülkemizde bu tarz yasa dışı bahis sitesi kurmak ve bahis oynatmak büyük bir suçtur ancak sadece oynatmak değil bu tarz sitelerden yasa dışı bahis oynamak da bir suçtur. Dolayısıyla eğer bu sitelerden yasa dışı bahis oynuyorsanız birgün hakkınızda idari işlemler yapılabilir ve büyük para cezalarına çarptırılabilirsiniz. Üçüncüsü de bu tür yasa dışı bahis sitelerinde kullanıcı olarak sizin neredeyse hiçbir hakkınızın bulunmaması. Yani bu siteler tarafından mağdur edilirseniz hakkınızı hiçbir yerde arayamazsınız. Diyelim ki bu siteler yatırdığınız binlerce liranıza el koydu. Böyle bir durumda bu siteler zaten yasal olmadığı için gidip de herhangi bir yere şikayet etme, sitelere dava açma şansınız bulunmuyor.

Hükümetimiz son dönemde yasa dışı bahis oynatan sitelere erişimi engelliyor fakat bu siteler çok kısa süre sonra adres değiştirerek farklı adlarla tekrar yasa dışı bahis oynatmaya devam ediyorlar. Umarız en kısa zamanda yasa dışı bu siteleri engellemek adına daha kesin çözümler bulunur ve uygulamaya geçer.