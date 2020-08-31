Sanal Gerçeklik Eczacılık Sektörüne El Attı!

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) öncülüğünde hazırlanan "Eczacılık Eğitimine Yönelik Sanal Gerçeklik Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi" projesi büyük ses getirecek gibi görünüyor.

Bu mevcut projenin yürütücülüğü SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, araştırmacılık faaliyetleri ise Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Prof. Dr. Rana Arslan ve Araştırma Görevlisi Ezgi Doğan gibi isimler gerçekleştirdi. Şahin, uygulanan projenin, eğitim gören öğrencilere sanal gerçeklik ortamı kullanılarak deneyim kazandırılmasının hedeflediğini özellikle belirtti.

Sanal gerçeklik eczacılık sektörüne büyük katkı sunabilir

Kısa sürede önemli ilerleme kaydettikleri projede, özel bir kask takarak sanal ortama adım atan öğrencinin hem teknoloji hem de eczacılık konusunda bilgi ve birikim kazandığı ifade edildi. Bugüne kadar hiçbir eczacılık bölümü böyle bir ders içeriğine sahip olmamıştı.

Sanal gerçeklik sizin kendi kurabildiğiniz bir ortam olması nedeniyle her zaman işlevsel olmuştur. Bu durum hem öğrenme aşamalarını hem de deneyimi ciddi miktarda arttırabiliyor. Birçok üniversitenin online aşamaya geçtiği şu günlerde, uygulama büyük talep görebilir.

SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, "Eczacılık fakültesinin öğretim üyeleri tarafından tasarlanan sanal ortam, gerçek hayata oldukça yakın bir deneyim sunmaktadır. Böylece eczacılık eğitiminde yer alması gereken birçok deneyim, oldukça ekonomik ve tehlikelerden arındırılmış olarak sunulabilmektedir. Ayrıca bu teknoloji, söz konusu deneyimi zamandan ve mekandan bağımsız hale getirmektedir. Proje uygulamaları pandemi sürecine uygun olarak yapıldı. Pandemi döneminin hem sağlık çalışanlarının eğitimine hem de zaman ve mekandan bağımsız gerçekçi öğrenme süreçlerine önem katması, projenin önemini de oldukça artırmıştır." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.