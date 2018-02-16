Sanal Gerçeklik ile Yerinizden Kalkmadan Tüm Dünyayı Gezin

Sanal gerçeklik teknolojisinin gün geçtikçe gelişmesi, farklı iş kollarının da açığa çıkmasını sağlıyor. Bu duruma son örnek Japonya'dan. Tokyo'daki bir turizm firması, müşterilerine 'sanal gerçeklik turları' düzenlemeye başladı.

Sanal gerçeklik gözlükleri, bizleri fiziksel olarak bulunduğumuz bir yerden sanal bir ortama götürüyor. 21. yüzyılın en dikkat çeken teknolojilerinden biri olan Sanal gerçeklik (Virtual Reality/VR) insanlara farklı dünyaların kapılarını açıyor. İnsanların hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği üç boyutlu bilgisayar teknolojileri ile oluşturulmuş bu dünya, pek çok şey vadediyor.

Oyun ve eğlenceden gazeteciliğe, sinemadan eğitime kadar pek çok alanda kullanılan sanal gerçeklik teknolojileri şimdi de turizm sektöründe canlanıyor. Tokyo merkezli bir tur şirketi First Airlines, birinci sınıf ve Business uçuş tipi koltuklarına kurulan müşterilerine New York, Paris ve Roma gibi şehirleri ziyaret etme deneyimini yaşatıyor.

İki saat boyunca 'sanal tatil' keyfini çıkaran yolcular, bu deneyim için 600 yen (62 dolar) veriyor. 12 kişi tarafından denenen ve gerçek bir uçak yolcuğunda olduğu gibi çeşitli yemeklerin ikram edildiği sanal gerçeklik turu, şimdilik Paris, New York, Roma ve Hawaii gibi belli başlı şehirlerde geçerli.

Özellikle fiziksel zorluklar nedeniyle tatile çıkamayan kişilerin tercih ettiği bu hizmet, insanların şehir ve ülkeleri VR gözlükler ile ziyaret etmelerini sağlıyor. Bu deneyimi yaşayan 39 yaşındaki Takaşi Sakano isimli bir Japon, gerçek seyahatin pahalı olduğunu ve vakit aldığını, ancak sanal gerçeklikle bu durumun değiştiğini söylüyor. Sakano, bir dahaki sefere Roma'ya gitmek istediğini de belirtti.

Sanal tatil turuna çok kısa sürede iç hat uçuşlarının ekleneceğini duyuran First Airlines yetkilileri, sanal tur sırasında söz konusu bölgelere özgü yemekleri de müşterilere ikram edeceklerini söyledi.