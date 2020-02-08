Sanal Gerçeklik, Ölen Küçük Kız ile Annesini Yeniden Bir Araya Getirdi

Sanal gerçeklik (VR) denildiği zaman birçoğumuzun aklına genellikle oyunlar gelir. Fakat aslında bu teknoloji çok daha farklı şeyler için de kullanılabilir. Muhtemelen şimdiye kadar aklımıza gelmeyen kullanım alanlarından biri de sanal gerçekliğin, vefat eden aile üyelerimize ve sevdiklerimize son bir veda etmek için kullanılabileceği gerçeği.

Munhwa Broadcasting Corporation tarafından 'I Met You' isimli bir belgeselin parçası kapsamında hazırlanıp paylaşılan bir videoda, bir annenin daha önce vefat eden küçük kızı ile sanal gerçeklik sayesinde nasıl yeniden bir araya geldiği gösteriliyor.

Sanal gerçeklik gözlüğü taktıktan sonra, ölen kızını karşısında gören anne, kızını sadece görmekle kalmayıp onunla iletişim kuruyor, saçlarını okşuyor ve hatta onunla sanal ortamdaki bir yemek masasında birşeyler yiyor. Videoyu izlerken gözyaşlarınızı tutamayabilirsiniz çünkü gerçekten de oldukça etkileyici ve dokunaklı bir sahne.

Jang Ji-sung isimli anne, Nayeon isimli kızını 2016 yılında tedavisi mümkün olmayan bir hastalık nedeniyle kaybetmişti. Peki Nayeon’u sanal gerçeklik ortamında nasıl yeniden yarattılar dersiniz? Munhwa Broadcasting Corporation ekibi, anne ve kızının gerçek hayatta ziyaret ettiği bir parkın sanal versiyonunu da içeren tüm bu sahneyi oluşturabilmek için 8 ay boyunca çalıştı.

Hatta hareketlerin oluşturulabilmesi için bir çocuk oyuncuyla da çalıştılar. Nayeon’un fotoğraflarını ve hatta gerçek sesinden kesitleri de kullanarak ona çok benzeyen çok gerçekçi sanal bir avatar oluşturdular. Eğer 10 dakikanız varsa, bu sıra dışı, etkileyici ve oldukça dokunaklı videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.