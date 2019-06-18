Sanal Gerçeklik Sayesinde Bilim İnsanları Hücrelerin İçinde Gezebilecek

Günümüz dünyasında mikroskoplar önemli bir icat gibi görünse bile, sanal gerçeklik tıp alanını bambaşka noktalara götürmeye devam ediyor. Carnegie Mellon Üniversitesi ve Virginia Mason Hastanesi işbirliği yaparak tıp alanında devrim yaratacak teknolojiler geliştirdi. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

Mikroskop gibi aletler, hücreleri 2 boyutlu resmettiği için veri almak genellikle sınırlı kalıyor. Ancak yeni geliştirilen sanal gerçeklik sayesinde 100 defadan daha fazla büyütülebilen örneklerde bile üç boyutlu ortam aktarımı sağlanabiliyor. Üstelik bu ortam aktarımı sayesinde herhangi bir veri kaybı da meydana gelmiyor.

Sanal gerçeklik ile ekip çalışması yapılacak

Bilim insanları tarafından ExMicroVR adı verilen bu araç, sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak insan hücrelerini ayrıntılı olarak resmedecek. Ayrıca bu işlem üzerinde 6 kişi çalışabildiği için tıp uzmanları ekip halinde de işlemleri devam ettirebilecek.

Konu ile ilgili çalışmalar yürüten ekibe bazı sorular soruldu. Ekip sorulan sorulara, bu çalışmaları pahalı mikroskoplara olan ihtiyacı azaltmak için yaptıklarını ifade ederek cevap verdi. Ayrıca tıp alanında zamanın kısıtlı olması nedeniyle, bu sistemin kendilerine hız kazandırdığı da dile getirildi.

İlerleyen yıllarda sanal gerçeklik teknolojisinin en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesinin de tıp sektörü olacağı neredeyse kesinleşti.

Peki sizce de sağlık alanında sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılması sektörü nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.