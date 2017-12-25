Sanal Gerçeklikte Oyun Oynarken Öldü!

Sanal gerçeklik kavramı birkaç yıl önce çıkış yaptıktan sonra bir hayli ilgi çekmişti.

Oyun dünyasında yeni bir kapı açması planlanan sanal gerçeklik sistemleri, bize daha derin, daha gerçekçi oyun tecrübesi yaşatabilmek için tasarlanmıştı. Sanal gerçeklik sistemleri yüksek donanım gücü gerektirmeleri, halen kablolu olarak kullanılmaları nedeniyle maalesef beklenilen ilgiyi göremiyorlar. Buna rağmen belli bir kesim oyuncu, HTC Vive, Oculus Rift veya PlayStation VR gibi sistemler ile sanal gerçeklik oyunlarının keyfini çıkarıyorlar. Fakat sanal gerçeklik tecrübesi eğlenceli olduğu kadar ölümcül de olabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Rus haber ajansları tarafından paylaşılan bir haberde 44 yaşında bir adamın bir sanal gerçeklik oyunu oynarken hayatını kaybettiği duyuruldu. Verilen bilgilere göre sanal gerçeklik başlığı takılı olan adam, bu sebeple oyun oynadığı odadaki cam masayı görmedi ve üzerine düştü. Sonrasında ise ciddi bir şekilde yaralandı, aşırı kan kaybı yaşayan adam maalesef kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Sanal gerçeklik oyunları farklı sistemlere sahip olabiliyorlar. Bazı oyunlarda sandalyeye oturarak sadece başınızla kamerayı kontrol etmeniz yeterli olabiliyor. Bu tür oyunlara örnek olarak yarış oyunları gösterilebilir. Bazı oyunlar ise oyun oynadığınız ortamda hareket etmenizi gerektiriyor. Spor veya dans oyunları bu tür oyunlara örnek verilebilir. İşte bu tür oyunlarda güvenliğinize ekstra özen göstermeniz gerekmekte. Oyun oynayacağınız ortamda ayağınızın takılabileceği veya çarpabileceğiniz eşyaları kaldırmanız büyük önem taşıyor. yaşanan bu olayda da muhtemelen böyle bir durum söz konusu. Eğer herhangi bir sanal gerçeklik başlığına sahipseniz bu tür bir kaza yaşamamak için oyun oynayacağınız ortamın güvenli olduğundan emin olmanızı, öncelikle sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.