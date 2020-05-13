Sanal Marketler Tüketicilerin Gözdesi Haline Geldi

Covid-19 nedeniyle evde kalan ve kendisini izole eden milyarlarca kişi teması en aza indirgemek için market ihtiyaçlarını çevrim içi yollardan temin etmeye başladı. Bunu takip eden süreçte, pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sanal marketler hiç olmadığı kadar yoğun siparişler almaya başladı.

Sanal Marketler Ne Kadar Büyüdü?

We Are Social tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre sanal market servislerine olan talep küresel ölçekte yüzde 251 oranında artış gösterdi. Daha öncesinde yapılan açıklamalar kapsamında benzer oranlarda bir yükselişin ülkemizdeki yerli servisler için de geçerli olduğunu görüyoruz.

Aynı raporda turizm siteleri üzerinde de bir takım incelemeler yapıldı. Yine salgına bağlı olarak turizm sitelerinin trafiğinde yüzde 72 oranında biz azalış gözlemlendi. Bu da ülkemizdeki kişilerin önümüzdeki dönemlerde bir tatil planı yapmak noktasında bazı endişeler taşıdığını işaret ediyor.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Salgın öncesi dönemle bir kıyaslama yaptığınızda sanal market kullanımınızda fark edlir bir değişiklik oldu mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.