Sanal Müze Hizmetine Yeni Müze ve Ören Yerleri Eklendi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanal müze hizmetine yeni müzeler ve ören yerleri ekledi. Bakanlık tarafından eklenen yeni müze ve ören yerlerini internet üzerinden gezebilirsiniz. Peki, yeni eklenen müze ve ören yerleri neler? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Sanal Müze Hizmetine Hangi Müze ve Ören Yerleri Eklendi?

Yeni tip koronavirüs salgını ile beraber insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. Salgın döneminde evde video oyunu oynamak, kitap okumak, film veya dizi izlemek gibi birçok aktivite bulunuyor. Bu aktivitelerin arasında internet üzerinden sanal müzeleri gezmek de yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan www.sanalmuze.gov.tr üzerinden müzeleri gezebilirsiniz.

Bakanlık tarafından sunulan hizmette müze ve ören yerleri üç boyutlu modelleri internete aktarıldı. Böylece ziyaretçiler, internet üzerinden müze ve ören yerlerini gezebiliyor. Bakanlık, ayrıca dijital müze ve ören yerlerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. Sanal müze web uygulamasına 13 adet yeni müze ve ören yerleri eklendi. Hizmeti ziyaret ederek yeni eklenen yerleri dijital ortamda tamamen ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan dijital müze hizmetine yeni yerlerin eklenmesi ile beraber toplam dijital müze ve ören yeri sayısı 33’e yükseldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre sanal müze sayısı artmaya devam edecek. Web uygulamasına yeni eklenen yerlerin tamamı şu şekilde:

• İzmir Atatürk Müzesi

• Adıyaman Nemrut Ören Yeri

• Denizli Hierapolis Ören Yeri

• Denizli Laodikeia Ören Yeri

• İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

• Bitlis Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri

• Uşak Müzesi

• Mersin Arkeoloji Müzesi

• İstanbul Havalimanı Müzesi

• Ankara Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisi

• Çanakkale Assos Ören Yeri

• İstanbul Arkeoloji Müzesi

• İzmir Efes Ören Yeri

Bakanlık tarafından kullanıma sunulan hizmet, bu zamana kadar toplamda 11,4 milyon kez ziyaret edildi. En çok ziyaret edilen yerler arasında ilk sırada 3 milyon 383 bin 985 ziyaret ile Göbeklitepe Ören Yeri yer alıyor. İkinci sırada 1 milyon 869 bin 319 ziyaret ile Kurtuluş Savaşı Müzesi yer alırken üçüncü sırada ise 1 milyon 350 bin 742 ziyaret ile Efes Ören Yeri bulunuyor. Efes’i 1 milyon 100 bin 147 ziyaret ile Troya Müzesi takip ediyor.