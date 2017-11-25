Sanal Para Ethereum, 500 Dolar Seviyesine Yaklaştı!

Piyasada en çok bilinen ve kısa sürede çok konuşulan Bitcoin'in yanı sıra Ethereum da yükselişe geçti. Geçtiğimiz Cuma günü tüm zamanlarının en yüksek seviyesine ulaşan Ethereum'un yıl sonuna kadar 500 dolar barajını geçmesi bekleniyor.

İki hafta öncesinde yaklaşık 310 dolar seviyelerinde olan Ethereum fiyatı geçtiğimiz perşembe günü haziran ayından bu yana ilk defa 400 dolara ulaştı. Ardından cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 460 doları gördü. An itibarıyla 467.27 dolardan işlem gören Ethereum son 24 saatte 50 dolar yükselmiş oldu. Bu yükselişler sonucunda ise bu kripto para biriminin pazar payı bir önceki haftaki yüzde 13.9'dan bu hafta yüzde 16.7'ye yükseldi. Böylelikle Ethereum'un toplam pazar payı 42 milyar dolara ulaştı.

Aşağıdaki grafikte de Ethereum para biriminin zamana bağlı (aylık) olarak değişimi görülüyor. Yeşil renk ile gösterilen çizgiler Ethereum'un dolara bağlı olan değişimini gösteriyor ve önemli bir yükseliş olduğu açıkça farkediliyor.

Hemen aşağıdaki grafikte ise Ethereum'un cuma günkü ani artışı saatlik olarak gösterilmiş.

Ethereum yatırımlarında diğer birçok kripto para biriminde olduğu gibi Güney Kore başı çektiğini de belirtelim. Ayrıca bu yılın başlarında 1 Ethereum 8 dolara denk geliyordu. Yani 1 yıl içerisinde yüzde 5500 oranında bir artış yaşayan Ethereum, yatırımcısına oran olarak Bitcoin'den daha fazla kazandırmış oluyor.