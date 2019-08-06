Sanatsal Oyun Journey Şimdi de iOS Tabanlı Cihazlar İçin Geldi

Daha önceden Flower ile karşımıza çıkmış olan Thatgamecompany, sonrasında geliştirdiği ve 2012 PlayStation 3 için satışa sunulan Journey ile gönülleri fethetmişti. Bu oyun daha sonrasında PlayStation 4 ve PC platformlarına da taşınmıştı. Yayıncı Annapurna Interactive Journey oyununu şimdi de iOS tabanlı sistemlere uyarladı.

Devasa bir çölde kaftanlı bir karakteri canlandırdığımız oyunda, uzak mesafedeki bir dağa doğru yolculuk ediyorduk. Oyunun ilginç yanlarından bir tanesi ise aynı seyahatteki oyuncuların karşılaşabiliyor ve birbirlerine yazılı veya sesli iletişim olmadan yardım edebiliyor olmaları. Oyuncular isimlerini de ancak bitiş yazılarından sonra görebiliyorlar. Aradaki tek iletişim olanağı ise, bölümler boyunca karşımıza çıkacak olan ve giysi parçalarını parlak kırmızı bir renge çeviren müzikal sesler oluyor.

Sanatsal yönü üst düzey olan bu eşsiz oyunu eğer iOS tabanlı cihazınız var ise buradan satın alabilirsiniz. Mağaza fiyatının 34,99 TL olduğunu belirtelim. Oyunu sağlıklı bir şekilde indirebilmek için 1.1 GB civarı boş alana ve oynayabilmek için de iOS sürümünün 12.2 veya üstü olması gerekiyor.