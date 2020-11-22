Sanayi Bakanı Yerli Füze Motoru Testinde: Seri Üretime Hazırız

Sanayi Bakanı yerli füze motoru testine katıldı. Kale Ar-Ge'nin geliştirdiği roket motoruna ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çok yakın bir tarihte seri üretim için hazır olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Milli Turbojet Motoru Projesi'ni geliştiren Kale Grubu'nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge'nin fabrikasını inceleyen Bakan Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti ve proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu. "Bu Kale KTJ-3200 Turbojet Motoru'muz 3.200 newtonluk bir roket motoru." diyerek yerli füze motorunu detaylandıran Bakan Varank şöyle devam etti:

"Şu anda savunma sanayimizde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı bu boyutta ve bu güçte motorlar kullanıyor. Biz bunları yurt dışından ithal eder durumdaydık ama inşallah bunların çok kısa zamanda devreye girmesiyle birlikte çok önemli milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz. Kendi ürünlerimizi piyasaya çıkarmış olacağız."

Sanayi Bakanı'ndan yerli füze motoru testinde çarpıcı açıklamalar

Savunma sanayisinde son dönemde elde ettiğimiz başarıların son dönemde ön plana çıktığını hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, ülkemizde çok büyük bir açığın kapatılmış olacağına dikkat çekiyor.

"Biz mühendislerimize hem güveniyoruz hem onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah böyle başarılı projeleri hem ziyaret etmeye hem de kamuoyuna tanıtmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'ye gizli-açık ambargolar uygulanıyor. Bu manada da ambargoları yenecek bir ürünü bugün burada test etmiş olduk. Gerçekten gururluyuz."

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olaral tercih edilen Stand-Off Mühimmatın (SOM) seri üretimi için Milli Turbojet Motor’un öne çıktığını söyledi. Yerli füze motor sisteminin SOM'un yanı sıra diğer modifikasyonlarla birlikte SOM benzeri milli sistemlerle de kullanılabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca Bakan Varak, Kale Grubu'nun Türkiye’nin savunma ve havacılıkta önemli bir yeri olduğunu aktardı:

"Lockheed Martin ile imzalanan iş birliği anlaşması ile, şirket, dünyanın en büyük savunma sanayi projesi olan F-35 uçaklarına, ön gövde ve kanat parçaları üreterek katkı vermeye başladı.

Kale Havacılık, dünyada uçan ilk F-35 olan AA1’de de parçası bulunan tek Türk şirketi. Boeing ile yapılan iş birliği anlaşmasıyla 800 değişik parçadan oluşan bir paketle, şirketin Boeing için gövde ve kanat parçası üretimi devreye girdi."