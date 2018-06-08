Sanayi Bakanı: Yerli Otomobil 20 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

Bir süredir tartışma konusu olan ve ülkeye katkısının olup olmayacağı bilinmeyen yerli otomobil projesi hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü açıklama yaptı. Özlü, "Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bosch'tan transfer edilen Mehmet Gürcan Karakaş CEO olarak atanmış ve projenin tüm yetkilerini ele almıştı. Bugün ise konu hakkında bakan Özlü tarafından çeşitli demeçler verildi. "Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz" şeklinde konuşan Faruk Özlü, aynı zamanda bu projenin 3,2 milyar avroluk bir yatırım ile yapılacağını dile getirdi.

3.2 milyar avro bütçe kapsamında 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir fabrika kurabileceklerini belirten Özlü, 5 model araç üretileceğini ve araçların elektrikli olacağının da bilgisini verdi. Ayrıca projenin Gayri Safi Milli Hasılaya 50 milyar avro kazandıracağını vurgulayan Özlü, bu proje kapsamında doğrudan 4 bin, dolaylı olarak da 20 bin kişinin işe alınacağını ifade etti.

Son olarak yerli otomobilin kendi kategorisindeki diğer araçlara oranla daha ucuz olabileceğini hatırlatan Bakan Özlü, "Otomobilin emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz ve daha kaliteli olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Peki ya siz yerli otomobil projesinin başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.