  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Sanayi Bakanlığından Dev Bütçeli Bilim Fonu

Sanayi Bakanlığından Dev Bütçeli Bilim Fonu

Ömer Dursun
Ömer Dursun teknoloji
YORUM YAZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan “Bilimde Dönüşüm” programı kapsamında, teknolojik gelişmelere 12 milyar liralık fon ayrıldı. Türkiye içerisindeki teknolojik projelere, AR-GE merkezlerine yatırım yapacak Bakanlık’ın hedefinde, Türkiye’yi teknoloji merkezi haline getirme bulunuyor.

İlk olarak Türk projelere önem gösterecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurtdışından gelecek olan projelere de kapısını açık tutacak. Ayrıca küresel çapta devam eden projelere özendirici bir tutum izleyecek olan Bakanlık, bu projelerde TÜBİTAK ile destekli olarak çalışacak. Buna ek olarak “Bilimde Dönüşüm” programının TBMM’den geçmesi halinde 2018 itibarıyla çalışmalar başlayacak.

Programın hedefinde sadece TÜBİTAK ile ortak çalışmalar yürütmek de yatmıyor. Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi (YÜTAM) isimli bir merkez kurulacak ve AR-GE projeleri, teknolojik yenilikler bu merkez üzerinden kontrol edilecek. Ayrıca program dahilinde TÜBİTAK, şirketlere ülke ekonomisine, sınai ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla yüzde 49’a kadar ortak olabilecek. Şirketler ile sağlanan ortaklıklarda mühendislere, çalışanlara ve personellere teşvik edici ödüller verilecek.

Ayırca program ile birlikte ülke cirosunu arttırmak isteyen Bakanlık, milli bir robot üzerinde çalışıyor. Şu anda 30 milyar lira olan bilgi teknolojileri ve yazılım sanayisi toplam cirosunun iki katına çıkarılması amaçlanıyor.

TÜBİTAK Destekli Esrarsız Kenevir Projesinde Üretim Başladı İNTERNET TÜBİTAK Destekli Esrarsız Kenevir Projesinde Üretim Başladı

TÜBİTAK, İzmir’den İki Projeye Destek Verdi TEKNOLOJİ TÜBİTAK, İzmir’den İki Projeye Destek Verdi

ETİKETLER: tübitak bilim bakanlık

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Fen ve Teknoloji
6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı, testler ve alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı,Testler ve Alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
5. Sınıf Fen ve Teknoloji 5. Sınıf Fen ve Teknoloji
5. Sınıf Fen ve Teknoloji İlköğretim 5.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu Anlatımı, Bilgi, Etkinlikler, Laboratuvar, Kütüphane, Kavram Haritası, Testler ve İnternet Bağlantısından oluşur. DENEME SÜRÜMÜ
4. Sınıf Fen ve Teknoloji 4. Sınıf Fen ve Teknoloji
4. Sınıf Fen ve Teknoloji İlköğretim 4.sınıf programına göre hazırlanmıştır. Konu Anlatımı, Bilgi, Etkinlikler, Laboratuvar, Kütüphane, Kavram Haritası, Testler ve İnternet Bağlantısından oluşur. DENEME SÜRÜMÜ
Genel Kültür Bilgi Yarışması Genel Kültür Bilgi Yarışması
Genel Kültür Bilgi Yarışması Genel Kültür Bilgi Yarışması, farklı kategoriler altında yer alan genel kültür sorularını cevaplamanız gereken bir Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Kilit Kilit
Kilit Android telefonunuzda bulunan uygulamaların sizin izniniz olmadan açılmasını engellemek istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Şevkat Yerimdar Bilgi Yarışması Şevkat Yerimdar Bilgi Yarışması
Şevkat Yerimdar Bilgi Yarışması Şevkat Yerimdar Bilgi Yarışması uygulamasıyla Şevkat Yerimdar dizisi hakkındaki bilgilerinizi test edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
-CYP - Çizim Yapma Programı -CYP - Çizim Yapma Programı
-CYP - Çizim Yapma Programı -CYP - Çizim Yapma Programı basit bir çizim programıdır DENEME SÜRÜMÜ
Çizgi Film Arşivi Çizgi Film Arşivi
Çizgi Film Arşivi Çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği popüler çizgi filmleri Android cihazlarınızdan izleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR