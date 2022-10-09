Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Blockchain ve Metaverse Platformu Kuracak

Avrupa ve Asya'nın en büyük blockchain etkinliği olan Eurasia Blockchain Summit, 8-9 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, geleceğin teknolojileri hakkında umut vadeden bir dizi açıklama yaptı. Kacır'ın açıklamalarına göre yakın zamanda Türkiye'de bir blockchain ve metaverse platformu kurulacak.

Her geçen gün gelişen metaverse ve blockchain gibi teknolojilere adapte olmak isteyen Türkiye, sektör sorunlarını çözmek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla Dijital Teknolojiler Platformu adı verilen bir oluşum kuracak.

Mehmet Fatih Kacır: "Blokzincir En Önemli Gündemlerimizden"

Türkiye'nin blockchain teknolojisi hakkında ilk çalışmalarının 2017 yılında TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında kurulan Blokzincir Araştırma Laboratuvarı'nda başladığını belirten Kacır, Türkiye'deki birçok önemli teknoloji kuruluşunun blokzincir hamlesine destek verdiğini ifade etti.

“Dijital Cüzdan Projesiyle, kripto para ve dijital kimlik bilgilerini saklayabilecek, TC kimlik kartı ile güvenliği artırılmış dijital cüzdan geliştirme çalışmaları yürütüyoruz.” -Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında blokzincirin büyük bir önem taşıdığını belirten Kacır, Kripto Radar projesi sayesinde yasa dışı kullanımın önüne geçileceğini açıkladı. Aynı zamanda son yıllarda ülkemizde yapılan blokzincir projeleri sayesinde Dijital Cüzdan gibi hizmetlerin hayata geçireleceği ve vatandaşların kimlik bilgilerini bu dijital cüzdanlarda saklayabileceğinin müjdesi verildi.

Blokzincirin daha da yaygınlaşması için sandbox çalışmalarının devam ettiği ifade eden Mehmet Fatih Kacır, Safir-Zincir projesi sayesinde teknik uzmanlık gerektirmeden blokzincirlerin SafitBulut adı verilen hizmetler altında kurulabileceğini açıkladı. Bu sayesinde hem ülkemizde hem de dost ve kardeş ülkelerde blokzincir tabanlı projelerin kullanılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmak amaçlanıyor.