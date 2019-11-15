Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Açıkladı! Yazılımcı Sayısı Artırılacak

Yazılımcılara müjdeli bir haberimiz var! Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yazılımcıları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Kacır, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Yazılımcı sayısının yeterli olmadığına dikkat çeken Mehmet Fatih Kacır, "aktif olarak yaklaşık 150 bin yazılımcımız var, bunu hızla 500 bine çıkarmak hedefindeyiz" dedi. Ülkemizin nüfusunun yarısının 31 yaşın altında olduğunu söylenen Kacır, genç nüfusun teknolojik dönüşüm açısından Türkiye'nin en önemli avantajı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin önemli bir teknolojik birikime sahip olduğunu belirten Kacır şunları söyledi: