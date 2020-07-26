Sanayide Geleceğin Meslekleri Hangileri Olacak? İşte O Meslekler

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) tarafından yapılan açıklamalarda sanayide geleceğin meslekleri belirtildi. Özellikle de üniversite tercihlerinin başlayacağı şu günlerde gençlerin sanayi alanında yeni iş fırsatlarına açık olması gerektiğini söyledi. Peki özellikle sanayi alanında geleceğin meslekleri olarak ifade edilen iş kolları hangileri olacak? Hadi gelin hep birlikte konu ile ilgili detaylara bir göz atalım.

Sanayi Dünyanın en vazgeçilmez iş kollarından birisi olarak biliniyor. Özellikle de Sanayi içerisinde bazı alanlar çok daha fazla gelecek sunabiliyor. Robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, makine öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, iş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi, şehir inovasyon/mekanik uzmanı; gelecekte en çok ihtiyaç duyulan meslekler arasında yer alacak.

Sanayide geleceğin meslekleri dijital ağırlıklı

Bu arada önemli bir detayı belirtmek gerekiyor. Birçok kuruluş veya platform geleceğin meslekleri diye çeşitli iş kollarını ortaya koyabiliyor. Fakat genellikle ne kadar uzak bir geleceği kapsadığı ifade edilmez. Ancak bu seferki açıklamada orta vadede geleceğin meslekleri belirtildi.

Önerilenler arasında elbette sadece robotik alanı yoktu. Aynı zamanda; mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, imalat mühendisliği, malzeme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerini; meslek yüksek okulu için ise makine, elektronik ve otomasyon, bilgisayar teknolojileri, malzeme ve işlem teknolojileri tercih edilebilir denildi.

Tüm bu meslekler ilerleyen yıllarda dijitalleşmenin artması ile birlikte daha fazla ihtiyaç duyulan alanlar haline gelecek. Böylece yeni dijital mesleklere yönelimin artış göstermesi beklenir. Sizce orta vadede geleceğin sanayi meslekleri hangileri olacak? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.